“The Handmaid’s Tale”, inspirada en el libro homónimo que la escritora canadiense Margaret Atwood publicó en 1985, se estrenó en la televisión en el 2017 y se convirtió en la primera serie de streaming que ganó un premio Emmy a la Mejor serie dramática. A estas alturas, pocas personas no han oído hablar de esta historia (y de lo buena que es), por eso vimos la primera temporada, disponible actualmente para América Latina en Paramount Plus, y comprobamos por qué es tan recomendada.

La trama nos sitúa en Gilead, un gobierno totalitario en lo que era Estados Unidos antes de una ficticia segunda guerra civil. Tras ello, el orden se restablece mediante un régimen dictador, militarizado y religioso. El conservadurismo es impuesto como una nueva forma de vivir. La única ley que existe es la de Dios y la que está escrita en la biblia.

Según la ficción, las mujeres y hombres se han vuelto infértiles a causa de enfermedades de transmisión sexual y la contaminación. Para los nuevos gobernantes, la libertad trajo como consecuencia enfermedades que dejaron algunos hombres y mujeres sin la posibilidad de tener hijos; por lo que, para combatir “todo lo malo en el mundo”, las mujeres deberán perder sus libertades.

"The Handmaid's Tale" se transmite mediante Hulu y Paramount Plus. (Foto: Hulu)

Debido a la baja tasa de natalidad, las mujeres fértiles son consideradas como úteros. Ellas son llamadas “criadas” y enviadas a las casas de los comandantes, altos cargos del gobierno. Allí son sometidas a violaciones hasta quedar embarazadas, ya que su misión es la de engendrar hijos.

En “El cuento de la criada”, las mujeres no pueden manejar dinero, no pueden trabajar, solo las de clase alta o con esposos importantes tienen algo de libertad. Las otras, las que no han tenido suerte de tener un marido con poder, no pueden hacer nada y sus derechos son eliminados. El otro grupo de mujeres “afortunadas” son las fértiles. Ellas son obligadas a ser ‘handmaids’ o criadas.

LA HISTORIA

June (Elisabeth Moss), la protagonista de esta historia, era una mujer con una vida común que fue despojada de su identidad. La serie narra cómo intentará sobrevivir en un nuevo mundo en el que las mujeres han perdido todos sus derechos.

La protagonista era madre de una niña y tenía un esposo. Además, tenía una mejor amiga llamada Moira (Samira Wiley). Vivía una vida tranquila escribiendo para un medio de comunicación, hasta que durante la imposición de la República de Gilead, pierde sus derechos y se convierte en una criada llamada Defred.

"The Handmaid's Tale" se transmite mediante Hulu y Paramount Plus. (Foto: Hulu)

Tras ser llevada al Centro rojo, un lugar en el que se les enseña a ser criadas para engendrar, es mandada a la casa del comandante Waterford (Joseph Fiennes) y su esposa Serena Joy (Yvonne Strahovski), quien no puede engendrar hijos.

Durante los episodios, se van narrando como el comandante empieza a tener afinidad por Defred. Inician los encuentros nocturnos, ella lo visita a su oficina para pasar tiempo a solas y jugar al “scrabble”. Su esposa empieza a sospechar que esta relación quizás no sea la mejor para su familia.

Defred inicia una amistad con Deglen (Alexis Bledel), otra mujer que es criada. Ella antes de vivir en la nueva república vivía con su hijo y su esposa. Emily Malek, su nombre real, era una profesora universitaria. En Gilead, a las personas homosexuales que se les castiga con la muerte, sin embargo, ella se salva porque es fértil y se convierte en criada.

UNA FICCIÓN CRUEL PERO NECESARIA

Esta serie está ambientada en una realidad distópica en la que los derechos de las mujeres no existen. Las criadas, son quienes se llevan la peor parte, ellas son violadas por sus amos en rituales. El objetivo es que queden embarazadas de forma “natural” y dejen a esos niños en casa de sus amos. Una vez que termina el embarazo, son enviadas a otra familia.

En este mundo ficticio, la sociedad está agrupada en clases y según sus deberes. Las libertades son distintas según su estrato social y cuánto poder tienen.

Las mujeres que viven con sus esposos adinerados y con vínculo en el gobierno son llamadas “Marthas” y visten de verde. De esa forma es más sencillo ubicarlas y vigilarlas en las calles. Las mujeres que engendran hijos se llaman “criadas” y siempre visten de rojo, nunca pueden caminar solas por la calle.

"The Handmaid's Tale" se transmite mediante Hulu y Paramount Plus. (Foto: Hulu)

Las mujeres que educan a las criadas son llamadas “tías” y visten de marrón. Suelen ser personas crueles y estrictas. Las mujeres que son sirvientas o de clase de baja suelen vestir de gris.

En el eslabón más bajo de la pirámide social están las ‘jezebels’, prostitutas para la élite, que son casi un mito urbano. Finalmente, fuera de los estratos sociales están las “unwomen” mujeres que son forzadas a limpiar desechos tóxicos en campos de concentración. Ahí van todas las mujeres que no han cumplido las normas.

"The Handmaid's Tale" se transmite mediante Hulu y Paramount Plus. (Foto: Hulu)

VEREDICTO

“El cuento de la criada” es una muy buena serie, aunque verla puede ser muy chocante. La ficción narra hechos crueles contra las mujeres y los derechos humanos. Interpretan las sagradas escrituras de tal manera que las mujeres son invisibles o solo un anexo de los hombres.

La ficción muestra violaciones en “nombre” de Dios para poder traer niños al mundo de una forma “natural”. Se castiga todo lo diferente. Las personas homosexuales son “traidores de género” y todos los derechos por los que se ha luchado décadas han sido eliminados. Todo narrado con elementos audiovisuales que recrean una atmósfera casi repulsiva para el espectador. Nadie quisiera formar parte de la historia.

Esta serie original de Hulu se ha convertido en un símbolo de la defensa de los derechos individuales, el feminismo o la libertad sexual. Es cruda y desgarradora pero necesaria para tomar conciencia que podría ocurrir si el fundamentalismo tomara el poder de un país.

LA FICHA

Sinopsis: Una mujer obligada a la esclavitud sexual lucha por sobrevivir en Gilead, una sociedad totalitaria y postapocalíptica situada en lo que solía ser Estados Unidos.

Dónde verla: En América Latina, la serie se puede ver en Paramount Plus. En territorio estadounidense, está completa en Hulu.

Elenco: Elisabeth Moss, Joseph Fiennes, Yvonne Strahovski, Alexis Bledel.

Temporada: 1.

Duración: 52 minutos.

Género: series postapocalípticas, dramas, series estadounidenses.

Calificación: 17+.

Año: 2017.

Ficciones similares: “Outlander”, “La maravillosa Sra. Maisel”, “Poco ortodoxa”.

Calificación del autor: ★★★★