Star+ presentó la lista de contenido nuevo que llegará a su plataforma en noviembre. Entre las grandes novedades, además de los partidos de fútbol de la liga internacional, está el estreno de la película “Free Guy: perdiendo el control”, protagonizada por Ryan Reynolds, nuevos episodios de la serie de “Chucky”, entre otros.

Sin más preámbulo, la lista completa de los estrenos que llegan a la joven plataforma en el décimo primer mes del año. Toma nota y agenda tu título favorito.

ESTRENO DE SERIES EXCLUSIVAS

DOPESICK | Desde el viernes 12 de noviembre, exclusivamente en Star+ (Estreno de un nuevo episodio cada viernes)

Dopesick examina cómo una empresa desencadenó la peor epidemia de drogas en la historia de Estados Unidos. La serie lleva a los espectadores al epicentro de la lucha de Estados Unidos con la adicción a los opioides, desde las salas de juntas de Big Pharma, hasta una comunidad minera de Virginia angustiada, y los pasillos de la DEA. Desafiando todas las probabilidades, los héroes emergerán en un viaje intenso y emocionante para derrotar a las cobardes fuerzas corporativas detrás de esta crisis nacional y sus aliados. Esta miniserie está inspirada en el libro de Beth Macy que es parte de la lista de bestsellers del New York Times.





REBEL | Estreno de primera temporada (completa) Miércoles 10 de noviembre

Inspirada en la vida de Erin Brockovich hoy, Annie “Rebel” Bello es una defensora legal de la clase obrera sin título de abogada que se preocupa desesperadamente por las causas por las que lucha y por la gente a la que quiere.

THE CHOE SHOW | Estreno de primera temporada (completa)Miércoles 17 de noviembre, exclusivamente en Star+

El reconocido artista David Choe convierte su excéntrica, compasiva y disruptiva visión del mundo en un lente para que el público experimente una especie de empatía radical hacia los demás. A través del arte y el juego, lleva a los invitados a un viaje de experiencia emocional compartida.

RESERVATION DOGS | Estreno de primera temporada (completa) Miércoles 24 de noviembre

“Reservation Dogs” es una comedia de media hora que sigue las hazañas de cuatro adolescentes indígenas de la zona rural de Oklahoma que roban, atracan y ahorran para llegar a la exótica, misteriosa y lejana tierra de California. Para lograrlo tendrán que ahorrar suficiente dinero, superar a los drogadictos del basurero de las afueras del pueblo y sobrevivir a una guerra territorial contra una banda rival mucho más fuerte.

ESTRENO DE COMEDIAS ANIMADAS

MARVEL M.O.D.O.K. | Estreno de primera temporada (completa) Miércoles 3 de noviembre

El megalómano supervillano M.O.D.O.K. (Patton Oswalt) lleva mucho tiempo persiguiendo su sueño de conquistar el mundo algún día. Pero, tras años de contratiempos y fracasos luchando contra los héroes más poderosos de la Tierra, M.O.D.O.K. llevó a su malvada organización A.I.M. a la ruina. Destituido como líder de A.I.M., mientras lidia con su matrimonio y su vida familiar, el Organismo Mental Diseñado Solo para Matar se enfrenta a su mayor desafío: una crisis de mediana edad que sacudirá el universo hasta sus cimientos.

SOLAR OPPOSITES | Estreno de segunda temporada (completa) Lunes 22 de noviembre, exclusivamente en Star+

Con el sello de los creadores de “Rick y Morty”, esta serie se centra en un equipo de cuatro extraterrestres que escapan de su mundo para aterrizar en una casa en los suburbios de Estados Unidos, y cuya misión es proteger a Pupa, una supercomputadora viviente que algún día evolucionará , mientras se ponen de acuerdo sobre si la Tierra es espantosa o maravillosa .Temporada 1 (completa) ya disponible solo en Star+

PELÍCULAS CON ESTRENO EXCLUSIVO

FREE GUY: TOMANDO EL CONTROL | Estreno: miércoles 3 de noviembre

En FREE GUY: TOMANDO EL CONTROL, una comedia épica de aventuras de 20th Century Studios, un cajero de banco descubre que, en realidad, es un jugador secundario de un videojuego de mundo abierto, y decide transformarse en el héroe de su propia historia… una escrita por él mismo. Ahora, en un mundo donde no existen los límites, está decidido a ser el hombre que salve su mundo a su manera… antes de que sea demasiado tarde. Protagonizada por Ryan Reynolds, Jodie Comer, Lil Rel Howery, Joe Keery, Utkarsh Ambudkar y Taika Waititi, FREE GUY: TOMANDO EL CONTROL está dirigida por Shawn Levy a partir de un guion de Matt Lieberman y Zak Penn, y una historia del propio Lieberman.

LA CASA OSCURA | Estreno: miércoles 10 de noviembre

Del director David Bruckner y bajo el sello Searchlight Pictures, es la historia de Beth (Rebecca Hall) quien trastornada por la inesperada muerte de su esposo, queda sola en la casa junto al lago que él había construido para ella. Beth trata de llevar la situación de la mejor manera posible, pero comienza a tener pesadillas: perturbadoras visiones de una presencia en la casa que la llama, que la atrae con una fascinación fantasmal. Desoyendo los consejos de sus amigos, comienza a revolver entre las pertenencias de su esposo en una búsqueda desesperada de respuestas. Lo que encuentra son secretos, tan extraños como perturbadores: un misterio que está decidida a develar.

SUMMER OF SOUL | Estreno: viernes 19 de noviembre

En su aclamado debut como cineasta, Ahmir “Questlove” Thompson presenta un poderoso documental que transportará a la audiencia. Es una película musical y, a su vez, un registro histórico creado en torno a un evento épico que celebró la historia, la cultura y la moda afroamericana.

SERIES FAVORITAS DE LOS FANS

DAVE (TEMPORADA 2) Estreno de nueva temporada (completa) Miércoles 3 de noviembre

Dave es un hombre neurótico de veintitantos años que se ha convencido a sí mismo de que está destinado a ser uno de los mejores raperos de todos los tiempos. Temporada 1 (completa) ya disponible, solo en Star+





THE AMERICANS (TEMPORADAS 1 A 6) | Estreno de colección completa | Miércoles 17 de noviembre

Drama original de FX, The Americans cuenta con Keri Russell y Matthew Rhys como espías soviéticos encubiertos en EE. UU. durante la Guerra Fría a finales de los 80.

NUEVOS EPISODIOS

Y: THE LAST MAN

Un nuevo episodio cada lunes. Final de temporada: 1 de noviembre.

CHUCKY – LA SERIE

Un nuevo episodio cada miércoles.

OTROS ESTRENOS

ESTRENOS 3 DE NOVIEMBRE

Series

● Alerta Aeropuerto: Perú y Brasil (Temporada 6)

● Alerta Aeropuerto: Roma (Temporada 8)

● Power (Temporada 1 a 6)

● The Gloaming (Temporada 1)

ESTRENOS 5 DE NOVIEMBRE

Películas

● Anastasia

● Vendetta

ESTRENOS 10 DE NOVIEMBRE

Serie

● Harrow (Temporada 3)

ESTRENOS 19 DE NOVIEMBRE

Películas

● Maradona Confidencial

● The Omen III: The Final Conflict

ESTRENOS 24 DE NOVIEMBRE

Series

● Tu-Night con Omar Chaparro

ESTRENOS 26 DE NOVIEMBRE

Película

● Hysterical

● Beneath the Planet of the Apes

● Conquest of the Planet of the Apes

● Ride Along 2

● Independence Day: Resurgence

LAW AND ORDER: ORGANIZED CRIME | Estreno de primera temporada (completa) - Miércoles 24 de noviembre

Elliot Stabler regresa a la policía de Nueva York para luchar contra el crimen organizado después de una devastadora pérdida personal. Sin embargo, la ciudad y el departamento de policía han cambiado drásticamente en la década que ha estado ausente, y debe adaptarse a un sistema de justicia penal en medio de su propio momento de ajuste de cuentas.

