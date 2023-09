Hayao Miyazaki, el legendario maestro de la animación, ha emergido de su retiro para traernos “The Boy and The Heron” (‘Kimitachi wa Dou Ikiru ka’), la película más costosa en la historia de Studio Ghibli y un récord de taquilla para el estudio. Con la expectación en aumento, esta película se perfila como la última obra maestra de Miyazaki (a menos que nos sorprenda nuevamente), y su estreno internacional se acerca rápidamente.

Tráiler de “The Boy and The Heron”

Aunque Studio Ghibli ya había lanzado algunas imágenes previas de “The Boy and The Heron”, el tráiler oficial que acaba de ser revelado nos ofrece una vista previa de la asombrosa calidad de animación que podemos esperar. Después de siete años de desarrollo, el estudio ha invertido un inmenso esfuerzo en esta película, y el tráiler promete una experiencia visual impresionante. Sin embargo, han sabido mantener cuidadosamente la trama en secreto, evitando revelar demasiado antes de tiempo.

Fecha de estreno internacional de “The Boy and The Heron”

La andadura internacional de ‘How Do You Live?’ comenzará en septiembre en varios festivales, incluyendo Toronto y Nueva York, bajo el nombre “The Boy and the Heron” en Estados Unidos. Aunque el nombre oficial de la película para su distribución en España aún no se ha confirmado, se ha anunciado que tendrá su primer estreno en Europa en el Festival de San Sebastián.

Mientras tanto, fuera de los festivales, las fechas de estreno se han confirmado en Estados Unidos para el 8 de diciembre y en Francia para el 1 de noviembre. Los fans en otras partes del mundo cruzan los dedos en espera de un estreno aproximado en sus regiones, quizás a principios de 2024.

¿En qué obra se basa “The Boy and The Heron”?

‘How Do You Live?’ se basa en la novela de Genzaburo Yoshino y narra la historia de Mahito, un niño cuya madre falleció durante los bombardeos de Tokio en la Segunda Guerra Mundial. Cuando una garza parlante le promete que puede reunirse con su madre, Mahito se embarca en una aventura a través de un mundo de fantasía para intentar cumplir esa promesa. La película promete sumergirnos en una experiencia mágica y emocionalmente conmovedora, característica de las obras maestras de Studio Ghibli.

Con “The Boy and The Heron”, Hayao Miyazaki regresa para cautivar a audiencias de todo el mundo con su magia y narrativa única. Los fanáticos del estudio pueden contar los días para presenciar este nuevo hito en la animación cuando llegue a las pantallas internacionales.

