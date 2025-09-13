Más allá de un record personal: el arte de descansar y seguir amando el deporte

Cuando tomamos la decisión de incorporar un plan de entrenamiento a nuestra rutina, ya sea de running o cualquier otra disciplina, lo primero que se nos viene a la mente es el entrenamiento como tal. A medida que avanzamos en este camino, descubrimos el resto de aristas que tenemos que mantener a la vista si nuestro objetivo es adaptarnos y luego progresar.

Hablemos de una de las partes más difíciles del entrenamiento y la que, contradictoriamente, más nos cuesta. Me atrevería a decir que le tenemos miedo y se trata de la recuperación física, se trata del arte de saber parar.

Estiramientos, masajes de descarga, buena alimentación y sueño. Sí, todo es crucial. Nuestros músculos, articulaciones y sistemas necesitan tiempo para sanar y reconstruirse, aunque a veces parecieran listos para mantener un ritmo constante o ascendente.

Pero hay otra recuperación, igual o más vital y a menudo olvidada, y es la que ocurre en nuestras mentes. En este nuevo mundo de redes sociales, relojes, zapatillas voladoras y la constante búsqueda de récords personales, es fácil caer en la trampa de la presión.

Queremos más, siempre más. Más kilómetros, más velocidad, más discos en el rack, más reconocimiento. Y si bien esta ambición es admirable y nos impulsa a crecer, también puede convertirse en una carga si no sabemos cuándo soltar. Se puede convertir en el fin de la conexión con lo importante: divertirnos, disfrutar, estar sanos.

Un plan de entrenamiento no es solo un desafío físico; es una exigencia mental enorme. La disciplina de los entrenamientos, la gestión de nuestras agendas personales y de nuestros dolores, la voz interna que te impulsa a seguir cuando las piernas gritan “¡basta!”. Todo eso genera un aprendizaje, sí, pero también un gran desgaste. Si no le damos a nuestra mente un respiro adecuado, corremos el riesgo de encontrarnos con el famoso “burnout” y que esa pasión que nos llevó a la línea de salida se convierta en una obligación tediosa.

Descansar la mente significa desconectarse de la presión del rendimiento. Significa permitirte no pensar en el próximo entrenamiento, en la próxima carrera, en el ritmo por kilómetro. Es darte permiso para disfrutar de otras actividades, para reencontrarte con hobbies que dejaste de lado o simplemente para no hacer absolutamente nada relacionado con el deporte. Es volver a sentir el placer de correr solo por el viento en la cara, sin un objetivo de tiempo o distancia, sin un reloj en la muñeca, sin un post pendiente.

En un mundo que glorifica la constancia y la superación, hablar de parar puede ser controversial, pero es precisamente esa pausa deliberada la que nos permite recargar y mantener vivo el amor por el simple acto de movernos.

No se trata de renunciar a tus metas, sino de abordarlas desde el balance y desde la capacidad de seguir disfrutando. Así que, mientras tus músculos se recuperan, tómate un momento para escuchar también a tu mente.

¿Necesitas un respiro? ¿Extrañas disfrutar del deporte sin métricas? ¡Date permiso! Esa pausa, ese reset mental es la clave para que tu pasión por el deporte te acompañe por muchos años más.

Para que entrenar siga siendo una alegría, no una carga. Para que, más allá de cualquier medalla o PR, sigas amando la libertad de poder moverte. Esto, viniendo de alguien que todavía sigue amistándose con el cronómetro.