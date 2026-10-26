icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Despedir a una mascota implica decir adiós a una compañía incondicional, pero también abrazar un amor que permanece vivo en el tiempo.
Despedir a una mascota implica decir adiós a una compañía incondicional, pero también abrazar un amor que permanece vivo en el tiempo.
Por Milenka Duarte

Hay silencios que duelen más que cualquier despedida. El de una casa donde ya no se escuchan sus pasos, el de una puerta que se abre sin que nadie corra a recibirnos o el de ese rincón que, aunque hayan pasado los años, seguimos mirando con una mezcla de nostalgia y ternura.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?