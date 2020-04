“Lo primero que tenemos que decir en esta vida es YO. Cuando trabajamos con nosotros, mejora todo lo de al rededor. La única manera de cuidar a los demás es empezando por nosotros” comenta Daniela Sichel, psicóloga y co-fundadora de Opción Yo, una plataforma de terapia online en español, que con tan sólo 4 meses en el aire, ya cuenta con 45 especialistas (psicólogos, especialistas y coaches) con más de 5 años de experiencia en el campo de la salud mental, todos con títulos universitarios y certificados verificados por esta misma empresa. Junto a ella está su socia, amiga y también psicóloga Mariana Morales.

Esta idea nació cuando Daniela (Venezuela, actualmente reside en Lima) y Mariana (Paraguay), se mudaron a Florida siendo ya profesionales para cursar una maestría. Juntas, soñaban en hacer un impacto mucho mayor al que obtenían en sus prácticas privadas. Querían ayudar tanto a psicólogos como pacientes: sabían de terapeutas licenciados, profesionales de excelencia, alrededor del mundo que migraron a Estados Unidos y no podían practicar más su profesión. Por otro lado, conocieron a muchísimas personas que no podían pagar lo que cuesta asistir a una consulta privada, que no tienen el tiempo suficiente, o que están en países donde no tienen acceso a personas de habla hispana. En Opción YO resuelven dos problemas: le da la oportunidad a excelentes terapeutas de trabajar de forma flexible, y a la vez, ayudan a personas que necesitan ayuda emocional y no la obtienen fácilmente.

Además de contar con especialistas de diferentes partes del mundo y, por lo tanto, que hablan distintos idiomas, la misma empresa también ayuda al paciente recomendándole el mejor especialista para él dependiendo de qué es lo que necesita. “Apenas nos llega una inscripción, inmediatamente les mandamos un mail para hablarles por WhatsApp business. Aquí, los ayudamos a elegir el especialista que deben tener: hombre o mujer, zona horaria, tema que quiere tratar, entre otros. La verdad es que existen muchas variables” comenta Daniela.

Actualmente, su página web además de contar con la inscripción de sesiones y los distintos psicólogos, nutricionistas y coaches (donde en cada uno se especifica en qué se especializa) tambíen existen blogs escritos y publicados por los propios estos mismos. Además, crean LIVES en la página de Instagram oficial de Opcion YO donde convocan a diferentes especialistas. El siguiente paso será crear grupos cerrados con especialistas donde las personas comparten lo que sienten. Desde grupos sobre la baja autoestima, hasta para como manejar la maternidad.

Para poder ver los precios, blogs de los especialistas e inscribirse, ingresar aquí.

Instagram: @opcionyo

El Comercio mantendrá con acceso libre todo su contenido informativo sobre el coronavirus

VIDEO RECOMENDADO

Entrenan perros para detectar coronavirus en personas.

Entrenan perros para detectar coronavirus en personas