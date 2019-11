Elio Guarisco es un instructor de meditación, reconocido traductor y estudioso de textos tibetanos. Nacido en Italia en 1954, vivió en la India durante 20 años, aprendiendo y aplicando diferentes métodos. Inició sus estudios en 1970 como alumno del maestro indio S. N. Goenka. Luego exploró la tradición tibetana con la guía de grandes maestros, como Chögyal Namkhai Norbu. Elio está en nuestro país y este sábado 23 y domingo 24 dictará en Lima el curso de Meditación y Presencia Plena: Aproximación a la contemplación cómo mantenernos serenos en medio de las tormentas de la vida diaria. A continuación, una charla que pudimos tener con este maestro sobre meditación y contemplación. Y sobre cómo salir de la “jaula” que construimos con nuestros límites y condicionamientos para llegar a ser personas libres y autónomas.

¿Qué es la meditación?

El término de la meditación es un término muy general y debido a eso, todos entienden la meditación de una manera distinta. Algunas personas, por ejemplo, puede pensar que meditar es rezar a algún Dios, a alguna deidad o a algo. Otros pueden pensar que meditar es repetir un mantra o imaginarte alguna cosa con tu mente. Todas estas son formas de meditación, pero no la esencia de la meditación. La esencia de la meditación no es rezar ni recitar un mantra o hacer algo con tu mente. Para mí, la esencia de la meditación es lo que nosotros llamamos presencia, pero cuando hablamos de presencia podemos distinguir varios tipos. Por ejemplo, la gente que practica mindfulness también practica presencia y esto significa estar totalmente en el momento presente, estar consciente de lo que estás mirando, lo que estás escuchando, lo que estás pensando. Pero hay otros tipos de presencia que son un poco diversos. Lo que tratamos de explicar en el Dzogchen es una presencia que no es una forma de atención. Porque cuando la gente habla del mindfulness, lo que ellos finalmente comprenden es la maestría en el arte de la atención. Y la atención siempre tiene algún tipo de objeto. Esta capacidad de la atención es algo que puedes desarrollar a través de la práctica, pero la presencia de la que hablamos en el Dzogchen es una calidad innata del individuo. Entonces, no tienes que desarrollarla, sino descubrirla en ti mismo.

Si es una calidad innata, quiere decir que todos podemos lograr esa presencia.

Por supuesto, todos pueden llegar a esto, pero en general necesitas un maestro que te pueda mostrar este tipo de conocimiento de una forma concreta, no solo de una manera intelectual como una forma de explicación. Nosotros decimos que la atención plena es un aspecto de la mente, pero cuando hablamos de esta presencia innata, eso no es un aspecto de la mente. De hecho va mas allá de la mente ordinaria que piensa, que reflexiona, que saca juicio… Así que está mas allá de lo que denominaríamos pensamiento racional. Nosotros, por ejemplo, hacemos una distinción entre meditación y contemplación. La meditación es un proceso de familiarizarnos con algo, que puede ser algún estado de la mente, una condición pacífica y de calma mental, puede ser una meditación en una deidad o algo así. Incluso en el cristianismo cuando recitas el rosario, eso también es un tipo de meditación. Pero de lo que hablamos acá es de algo que no tienen ningún objeto.

¿Qué se busca con la meditación?

A esa pregunta, te puedo responder citando una respuesta tradicional que dio el Buda histórico: con la meditación no se puede decir que gané nada, pero sí se puede decir que perdí muchas cosas. Así que si tienes la idea de que a través de meditar vas a ganar algún tipo de cosa, eso ya es una idea equivocada. Si estás haciendo meditación te conviertes en una persona distinta. No es que ganes muchas cosas, lo que te logras encontrar a ti mismo en tu estado original. Ese estado original tiene sabiduría, tiene conocimiento, así que cuando puedes encontrarte en ese estado original tus cualidades se desarrollan naturalmente sin que tú tengas que hacer nada. Entonces, las cosas que eres capaz de ver en tu realidad son muchas mas y eres capaz de lidiar con todas las cosas que se manifiestan en la vida, tu trabajo, tus relaciones, de una forma mas auténtica. Ahora en el mundo de la ciencia se está explicando mucho que todo lo que uno percibe, recibe, está muy condicionado por sus experiencias, sus memorias, etc. En el mindfulness decimos que cuando miras algo, en un principio tienes una percepción básica desnuda, pero luego empiezas a asociarle a esa percepción, que era mas pura, tus pensamientos, tu historia, tus emociones. Así que cuando hablamos de mindfulness , nos referimos a ese momento antes que entres en la conceptualización de lo que te está ocurriendo, de tu percepción. No quiere decir que cuando practicas mindfulness esté prohibido pensar, porque mucha gente piensa que cuando practicas meditación tienes que vaciar tu mente y que no haya ningún pensamiento.

Sí, esa es una idea muy común. Que debemos lograr de dejar de pensar.

Primero que nada, esta idea de que uno puede parar los pensamientos es discutible porque uno no lo puede parar. Además hay un aspecto en el que podríamos decir que nosotros necesitamos los pensamientos, necesitamos de nuestra mente. Imagina si no puedes pensar ni enjuiciar una cosa de la otra, cómo sería tu trabajo. Siempre ocupamos pensamiento y mente. El problema es que nuestra mente siempre trabaja con pensamientos incluso cuando no es necesario que lo haga. Cuando solo necesita contemplar. El punto es que no quiere decir que si estás en meditación no puedas hacer otras cosas como pensar o trabajar.

Meditar no es dejar de pensar, entonces.

Mucha gente piensa eso, pero no es así porque, como ya dijimos, si hay pensamiento no es problema. Pero si meditamos, la forma cómo experimentamos esos pensamientos sí cambia. Una experiencia muy común es que incluso si estamos teniendo pensamientos no nos damos cuenta que estamos teniendo pensamientos. Por ejemplo, cuando tienes pensamiento de rabia, si estás presente puedes observar que estás teniendo este pensamiento de rabia, pero si no eres capaz de observar ese pensamiento de rabia piensas: yo tengo rabia. Si lo observas, aún habrá rabia, pero la forma como lo experimentamos será diferente. Cuando no estás presente y tienes rabia, se llena toda la mente, ya no estás claro para nada y empiezas a reaccionar. Pero cuando estamos presente, es mas parecido a la analogía de que somos como un pastor que está mirando de lejos sus ovejas. Cuando lo haces de esa manera, estás creando espacio entre ti mismo y lo que estás experimentando, y cuando experimentas de esa forma, es obvio que tú y los pensamientos de ira no son lo mismo.

