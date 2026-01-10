Relaciones tóxicas (con otros y contigo mismo)

A veces pensamos en relaciones tóxicas solo como aquellas con otras personas. Pero las relaciones más importantes —y a veces más tóxicas— son las que tenemos con nosotros mismos.

Relaciones que drenan, hieren, manipulan o desvalorizan son un lastre para el bienestar. Identificarlas es el primer paso. Cortarlas o sanarlas es un acto de amor propio.

Pero también necesitamos examinar cómo nos tratamos a nosotros mismos. ¿Qué palabras usamos? ¿Somos nuestro peor juez o nuestro mejor aliado?

En KO creemos que entrenar cuerpo, mente y emociones implica revisar la calidad de nuestros vínculos. Cultivar relaciones que inspiren, que respeten, que nos reten a ser mejores. Incluyendo la relación con nosotros mismos.

Romper patrones tóxicos no es fácil. Pero todo se entrena. Y la recompensa es vivir más livianos, libres y auténticos.