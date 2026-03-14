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Las chicas de Amarena, Camila Unzueta, Laura Tibaquira y Andrea Rodríguez, se unieron el sábado pasado al sabor de Isolina con José del Castillo.
Las chicas de Amarena, Camila Unzueta, Laura Tibaquira y Andrea Rodríguez, se unieron el sábado pasado al sabor de Isolina con José del Castillo.
/ Josefina Lamas
Por Diana Gonzales Obando

La tendencia es crear una experiencia sorprendente y colectiva. Los restaurantes y cafeterías peruanas están ofreciendo un nuevo concepto colaborativo en donde distintos chefs se unen a las propuestas de sus colegas y logran una unión --por un día-- excepcional. Así pasó el sábado 7 de marzo en el local de la cafetería Amarena en Av. La Mar 438, Miraflores, a donde llegó una propuesta criolla, investigada y con historia, del chef José del Castillo de Isolina Taberna Peruana y La Red Restaurante, esta última vecina de Amarena en avenida La Mar.

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