Receta de arroz árabe: aprende a hacerlo al estilo de Mayta, uno de los mejores restaurantes del mundo

El arroz árabe es uno de los clásicos que no puede faltar en la mesa navideña, gracias a su aroma, sabor y tradición. En esta nota aprenderás a prepararlo paso a paso con la receta de Jaime Pesaque, chef peruano a cargo de Mayta, uno de los mejores restaurantes del mundo (actualmente puesto 39 en la lista The World’s 50 Best Restaurants), y llevar este infaltable de Navidad a otro nivel.

Este es el paso a paso y la receta de Jaime Pesaque de Mayta para hacer arroz árabe:

Ingredientes

Para el aderezo base:

1 kg cebolla Blanca limpia

80 gr. pasta de ajo confitado

250 gr. tocino

50 gr. mantequilla sin sal

Para el arroz base:

1 kg. arroz

200 gr. aderezo base

600 ml. coca cola

100 ml. salsa de soya

400 ml. agua

Para el arroz árabe:

900 gr. arroz base

5 gr. cúrcuma en polvo

10 gr. chives

40 gr. pasas negras

60 gr. pasas rubias

80 gr. aceitunas

80 gr. cabello de ángel

80 gr. tocino crocante RB

10 gr. coco rallado

80 gr. pecanas

Jaime Pesaque, chef de Mayta, nos comparte su versión de un clásico navideño: arroz árabe. / Jaime Pesaque

Preparación

Para el aderezo base:

Derretir la mantequilla, agregar el tocino picado y dejar dorar. Agregar la pasta de ajo y la cebolla blanca cortada en brunoise, dejar sofreír hasta que el aderezo tenga un color dorado intenso. Reservar.

Para el arroz base:

Colocar el aderezo en una olla y agregar el arroz previamente lavado. Dejar nacarar el arroz y cubrir con el resto de líquidos, cocer a fuego bajo hasta granear.

Para el arroz árabe: