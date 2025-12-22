Receta de arroz árabe: aprende a hacerlo al estilo de Mayta, uno de los mejores restaurantes del mundo

Escucha la noticia
Receta de arroz árabe: aprende a hacerlo al estilo de Mayta, uno de los mejores restaurantes del mundoResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El arroz árabe es uno de los clásicos que no puede faltar en la mesa navideña, gracias a su aroma, sabor y tradición. En esta nota aprenderás a prepararlo paso a paso con la receta de Jaime Pesaque, chef peruano a cargo de Mayta, uno de los mejores restaurantes del mundo (actualmente puesto 39 en la lista The World’s 50 Best Restaurants), y llevar este infaltable de Navidad a otro nivel.
MIRA: Cena de Navidad: 5 recetas imperdibles para una Nochebuena sabrosa en casa
Este es el paso a paso y la receta de Jaime Pesaque de Mayta para hacer arroz árabe:
Newsletter exclusivo para suscriptores
Ingredientes
Para el aderezo base:
1 kg cebolla Blanca limpia
80 gr. pasta de ajo confitado
250 gr. tocino
50 gr. mantequilla sin sal
Para el arroz base:
1 kg. arroz
200 gr. aderezo base
600 ml. coca cola
100 ml. salsa de soya
400 ml. agua
Para el arroz árabe:
900 gr. arroz base
5 gr. cúrcuma en polvo
10 gr. chives
40 gr. pasas negras
60 gr. pasas rubias
80 gr. aceitunas
80 gr. cabello de ángel
80 gr. tocino crocante RB
10 gr. coco rallado
80 gr. pecanas
Preparación
Sigue estos pasos.
Para el aderezo base:
Derretir la mantequilla, agregar el tocino picado y dejar dorar. Agregar la pasta de ajo y la cebolla blanca cortada en brunoise, dejar sofreír hasta que el aderezo tenga un color dorado intenso. Reservar.
Para el arroz base:
Colocar el aderezo en una olla y agregar el arroz previamente lavado. Dejar nacarar el arroz y cubrir con el resto de líquidos, cocer a fuego bajo hasta granear.
Para el arroz árabe:
- Primero, hacer una pasta con la mitad de las aceitunas con ayuda de un colador, reservar.
- En una olla poner mantequilla y freír los fideos, retirarlos ya fritos y en la misma materia grasa agregar el aderezo de cebolla, ajo.
- Cuando esté bien sofrito poner el palillo y la pasta de aceituna. Luego, agregar el arroz base, la mitad del coco rallado, 50 gr. de fideo frito y 40 gr. entre pasas rubias y negras, respectivamente.
- A continuación, incorporar la mitad del tocino crocante.
- Por último, ya con el arroz listo, decorar con lo restante de ambas pasas hidratadas, aceitunas, el fideo frito, tocino crocante, coco rallado.
- Coronar con los chives picados finamente.
TE PUEDE INTERESAR
- Lunática: conoce el nuevo rooftop ubicado en San Isidro ideal para salidas after office, citas románticas o reuniones navideñas
- Damián, el nuevo club de entretenimiento que une alta cocina y vida nocturna en un solo lugar
- Ezzem: la nueva apuesta gastronómica con raíces de Medio Oriente que es como un viaje culinario por Líbano, Siria, Palestina o Dubái
- Nigiris, cebiches y creatividad: Kimo, el restaurante a 17 pisos de altura, sorprende con su nuevo menú de degustación
- Lady Bee: ¿qué encontramos en la barra que acaba de ser reconocida por la lista The Worlds 50 best bars?
Contenido Sugerido
Contenido GEC