Jaime Pesaque comparte sus tips para hacer arroz árabe. (Fotos: Mayta)
Receta de arroz árabe: aprende a hacerlo al estilo de Mayta, uno de los mejores restaurantes del mundo
El arroz árabe es uno de los clásicos que no puede faltar en la mesa , gracias a su aroma, sabor y tradición. En esta nota aprenderás a prepararlo paso a paso con la receta de , chef peruano a cargo de , uno de los mejores restaurantes del mundo (actualmente puesto 39 en la lista The World’s 50 Best Restaurants), y llevar este infaltable de Navidad a otro nivel.

MIRA: Cena de Navidad: 5 recetas imperdibles para una Nochebuena sabrosa en casa

Este es el paso a paso y la receta de Jaime Pesaque de Mayta para hacer arroz árabe:

Ingredientes

Para el aderezo base:

1 kg cebolla Blanca limpia

80 gr. pasta de ajo confitado

250 gr. tocino

50 gr. mantequilla sin sal

Para el arroz base:

1 kg. arroz

200 gr. aderezo base

600 ml. coca cola

100 ml. salsa de soya

400 ml. agua

Para el arroz árabe:

900 gr. arroz base

5 gr. cúrcuma en polvo

10 gr. chives

40 gr. pasas negras

60 gr. pasas rubias

80 gr. aceitunas

80 gr. cabello de ángel

80 gr. tocino crocante RB

10 gr. coco rallado

80 gr. pecanas

Jaime Pesaque, chef de Mayta, nos comparte su versión de un clásico navideño: arroz árabe.
Preparación

Sigue estos pasos.

Para el aderezo base:

Derretir la mantequilla, agregar el tocino picado y dejar dorar. Agregar la pasta de ajo y la cebolla blanca cortada en brunoise, dejar sofreír hasta que el aderezo tenga un color dorado intenso. Reservar.

Para el arroz base:

Colocar el aderezo en una olla y agregar el arroz previamente lavado. Dejar nacarar el arroz y cubrir con el resto de líquidos, cocer a fuego bajo hasta granear.

Para el arroz árabe:

  • Primero, hacer una pasta con la mitad de las aceitunas con ayuda de un colador, reservar.
  • En una olla poner mantequilla y freír los fideos, retirarlos ya fritos y en la misma materia grasa agregar el aderezo de cebolla, ajo.
  • Cuando esté bien sofrito poner el palillo y la pasta de aceituna. Luego, agregar el arroz base, la mitad del coco rallado, 50 gr. de fideo frito y 40 gr. entre pasas rubias y negras, respectivamente.
  • A continuación, incorporar la mitad del tocino crocante.
  • Por último, ya con el arroz listo, decorar con lo restante de ambas pasas hidratadas, aceitunas, el fideo frito, tocino crocante, coco rallado.
  • Coronar con los chives picados finamente.

