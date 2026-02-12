San Valentín inolvidable frente al mar: ¿qué comer y cuánto cuesta el restaurante Cala?

Cala, uno de los restaurantes ubicados en el circuito de playas de la Costa Verde, se ha convertido en un ícono para las parejas que buscan sellar compromisos importantes. En ese sentido, se alistan para el próximo San Valentín con una propuesta que tiene como protagonista la vista privilegiada al sunset limeño.

Para este San Valentín, Cala ha diseñado una activación que comienza desde el almuerzo. Según Renzo Ortega, Brand Manager del restaurante, la propuesta busca una conexión emocional inmediata: “Desde que abrimos, ofrecemos calidez. Habrá una decoración especial basada en rosas rojas y activaciones desde la tarde para aprovechar el sunset“.

La oferta incluirá promociones de 2x1 en cócteles de licor de amaretto y la presencia de un anfitrión que repartirá rosas a las parejas, preparando el ambiente para la cena. Además, la música en vivo y la iluminación tenue de la terraza frente a las olas completan un cuadro diseñado para la intimidad.

La propuesta gastronómica que conquista

La carta de Cala es un despliegue de frescura. Para las parejas que desean compartir, la recomendación de la casa es iniciar con la “Sobredosis” (S/ 115), una degustación de cuatro tipos de cebiche que permite explorar la diversidad del mar peruano. También destacan entradas como el Pulpo parrillero (S/ 72) o los Langostinos al panko (S/ 68).

Para los platos de fondo, Cala ofrece opciones que van desde lo tradicional hasta lo arriesgado:

Arroz con Mariscos Cala: Un festín de sabores marinos a S/ 89.

Lomo Saltado: Un clásico infaltable por S/ 92.

Salmón en costra de quinua: Una opción ligera y elegante por S/ 85.

Risotto de hongos con lomo: Para quienes prefieren sabores más contundentes, por S/ 95.

La comida marina es la especialidad del restaurante. / Cala

Coctelería de autor: El brindis perfecto

La barra es otro de los pilares de la experiencia. Para San Valentín, se han diseñado cócteles temáticos. Sin embargo, también se puede optar por los cócteles de la carta regular, que rondan entre los S/ 42 y S/ 55.

Destacan Rubí (S/ 55), un cóctel a base de frutos rojos ideal para la fecha, o Picoso (S/ 49), una bebida con el toque exacto de picor. También se puede encontrar la coctelería clásica y una selección de vinos.

El favorito para las pedidas de mano

Uno de los datos más sorprendentes revelados por Ortega es el volumen de compromisos que se gestan en el restaurante. “Se pueden dar más de 50 pedidas de mano; es un número que nos ha sorprendido”, confiesa. El equipo de Cala se convierte en cómplice de estos momentos, coordinando con los novios para ocultar anillos en postres emblemáticos como Ponderación (S/ 34) o el Lúcuma & Lúcuma (S/ 32).

Para quienes buscan mayor privacidad, el restaurante cuenta con un salón exclusivo en el segundo piso, aunque la terraza sigue siendo el lugar más solicitado para quienes desean el sonido de las olas como banda sonora de su compromiso.

Al ser un restaurante de categoría High Ticket, Cala atrae a un público que valora la exclusividad. Ortega recomienda realizar reservas con al menos una semana de antelación para el 14 de febrero, ya que el local suele alcanzar su máxima capacidad rápidamente. “No solo vendemos comida, vendemos recuerdos”, concluye el Brand Manager, reafirmando que Cala es, hoy más que nunca, el punto de encuentro definitivo para el romance en Lima.