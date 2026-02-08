9 / 11

IG @anali.espino Un plan distinto para San Valentín, pensado para crear y disfrutar sin presiones: una clase de dibujo como eje de la experiencia (guiada por la artista Analí Espino), acompañada por café de Raíz Coffee Roasters, algo rico para picar, todos los materiales incluidos y algunos detalles sorpresa. No importa si se va en pareja o en plan amigas: la idea es compartir, relajarse y pasarla bien. Información en analiespino.com o vía IG.