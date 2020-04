Brunella es la hija de uno de los mejores reporteros de deportes que he conocido, allá por los primeros años del 2000. No había un solo personaje que no pudiera entrevistar. Brunella tiene 6 años, vive camino al puerto del Callao y aunque la he visto pocas veces, sus rizos, sus ojos chinitos y su sonrisa a prueba de tragedias, me son familiares cada vez que su orgulloso papá, David Hidalgo Jiménez, me cuenta cómo le va, cómo ha crecido, cuántas golosinas comió en su esperado viaje a Disney.

Esa niña, Brunella, envió este dibujo maravilloso a los correos pertinentes de la revista Somos, luego de la convocatoria que la semana pasada hicimos vía redes sociales: ¿qué están pensando los niños en el Perú sobre la cuarentena y la lucha del país contra el coronavirus.

El dibujo de Brunella Hidalgo (6 años).

Como si fuera un infante de marina, un estudiante del Leoncio Prado o, sencillamente, un apurado viajero que escucha la última llamada para subir al avión, el niño escucha la alarma que ha programado en su tablet y se levanta, deja de hacer cualquier tarea en la que esté hipnotizado -el especial de los Osos Escandalosos, una maratón de Bob Esponja o las tareas del colegio que termina justo antes de las 8-, y va en busca de la primera ventana que encuentra para cumplir con la única actividad sobre la que tiene libertad absoluta: aplaudir a médicos, enfermeras, policías, y todos esos honorables peruanos que cubren nuestras necesidades más primarias, tras arriesgar su vida. Busca su cartel, uno que ha dibujado con los plumones Faber Castell nuevecitos para el tercer grado, se planta en la ventana y aplaude. Hasta que alguien salga. Hasta que alguien se contagie. Hasta que el edificio en que vive, un condominio de fierro y cemento más silencioso que nunca, se despierte.

Así lo ha visto en la TV, en Internet, en los chats que husmea de sus papás.

Yo lo veo maravillado, desde el sillón de mi cuarentena, con el mismo nudo en la garganta con que los más de 50 papás que han enviado dibujos con sus hijos para ilustrar Somos, han tratado de tragar para no chillar.

Es una gran oportunidad estar en casa.

¿Te gustaría ayudarnos a ilustrar la siguiente edición de Somos? Busca tus crayolas y plumones y crea un dibujo en el que nos cuentes qué has hecho durante esta cuarentena o cómo podremos vencer al enemigo: el coronavirus.

Los dibujos seleccionados serán publicados en Somos el sábado 18 de abril y en la web de El Comercio.

Participan niños hasta los 12 años. Envía tu dibujo a dibujoscuarentena@comercio.com.pe. Puedes enviarlo hasta el martes 14 de abril al mediodía.





ESTOS SON ALGUNOS DE LOS MARAVILLOSOS DIBUJOS QUE YA HEMOS RECIBIDO





Aitana Mier de Rojas (10 años)

Gabriel Paredes Cuadros (9 años)

Carlos Bessombes (4 años)

Fabian Meza (6 años)

Gonzalo Gallegos (5 años)

El Comercio mantendrá con acceso libre todo su contenido informativo sobre el coronavirus.

--------------------------------------------------------

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden llegar a causar infecciones que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, que se pueden contagiar de animales a personas (transmisión zoonótica). De acuerdo con estudios, el SRAS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano, mientras que el MERS-CoV pasó del dromedario a la gente. El último caso de coronavirus que se conoce es el covid-19.

En resumen, un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano y debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un halo.

¿Qué es la covid-19?

La covid-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.





TAMBIÉN PUEDES LEER