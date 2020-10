Conforme a los criterios de Saber más

En el otoño de su vida, Bruce Springsteen, el tipo que nació para correr, ha emprendido la tarea de poner pausa y mirar hacia atrás. El ícono del rock de 71 años, ganador de 20 premios Grammy, dos Globos de Oro, un Tony y un Óscar, ha invertido los últimos tiempos en ajustar la forma en que quiere ser recordado, más allá de sus himnos de clase obrera y de su obra musical en general. En el 2016 publicó sus memorias, en las que detalló su lucha contra la depresión –y que su colegio de niño se llamaba Santa Rosa de Lima–. Luego llegó su unipersonal de Broadway, también biográfico. Y este 2020, Bruce lo ha dedicado a escribir un disco sobre sus inicios en la música y sobre sus amigos muertos.

Uno de ellos se llamaba George Theiss y cantaba en The Castiles, la primera banda que tuvo Bruce cuando era un adolescente en Freehold, Nueva Jersey, con todas las ganas de huir de la mentalidad de ese lugar y de su padre autoritario. George era la cara guapa del grupo y cantaba bien. Springsteen no tenía un gran look y su voz parecía una sierra oxidada, pero fue el que triunfó al final, ya como solista. El 2018, Theiss falleció de cáncer y dejó a Bruce, que nunca perdió su amistad, como el único miembro con vida de aquella banda que solo él y la gente de su barrio llegó a conocer. El músico se sintió solo.

“Es una sensación extraña recordar tu juventud y a la gente que significó tanto para ti y que de pronto ya no está más”, le dice “El Jefe” ahora a todo un auditorio fascinado de periodistas de Latinoamérica que comprueban, vía videoconferencia de zoom, su capacidad para contar historias que atrapan. Para exorcizar la muerte de Theiss, Bruce hizo lo que mejor sabía y compuso una canción The Last Man Standing. De pronto fue como si se abriera la compuerta de una represa. En los siguientes días compuso una tema nuevo en cada cuarto de su casa.

Portada de Letter To You, su nuevo disco con la E Street Band, que es su banda de apoyo desde los años 70.

Para seguir conjurando los fantasmas, convocó a su rancho de Nueva Jersey a la poderosa E Street Band, “la banda de bar más grande del planeta” que son sus viejos amigos de toda la vida. Ni el COVID-19 impidió que el grupo que lo ha acompañado de forma intermitente desde hace más de cuarenta años llegase a su auxilio. No los veía desde el 2016 y la felicidad le hizo batir un récord interno: grabar un disco entero en solo cinco días. Es una cifra increíble si se recuerda que en los setentas se tardaba entre un año y un año y medio en el estudio para dar fin a un álbum.

Springsteen publicó el año pasado Western Stars, un aclamado disco de country, sin la participación de la E Street Band, pero esta vez quería una aproximación distinta. Nada de violines ni metales. Solo rock & roll. Y lo grabó a la antigua, con sus músicos metiendo mano en los arreglos desde cero, algo que no hacía desde hace muchos años. “No hice demos de las canciones. Solo las grabé en mi pequeño iPhone con guitarra acústica y nada más hasta que la banda entró al estudio”. La idea era que todos participaran y grabaran en directo. Cada tres horas empezaban y terminaban un nuevo tema.

UNA HISTORIA DE PELÍCULA

Todo el proceso de grabación de Letter to You quedó registrado en una película en blanco y negro, filmada por el director Thom Zimny. Está empezó siendo solo un documento de registro y acabó siendo la única forma en que el mundo verá en vivo estas canciones, por ahora. Lo dicho es duro para alguien que solía ofrecer intensos shows de tres horas y media en los que hasta se lanzaba al público. “Es desgarrador no poder tocar porque es lo que amamos hacer, y es una parte esencial de nuestra vida laboral, pero tenemos la película y eso será una oportunidad para que nuestros fans vean a la banda en sus hogares”, señala.

FOTO 9 | 9. "Springsteen On Broadway" / Bruce Springsteen. La gira de Springsteen genera US$ 2.1 millones por ciudad que visita. Los boletos, nada baratos, cuestan US$ 508 en promedio. (Foto: Getty)

Springsteen, que siempre le ha cantado a la épica de la clase trabajadora de su país, advierte también que ésta ha cambiado de rostros, como anota un colega en la conferencia. “Hay rostros mexicanos, colombianos y peruanos”, le dice y el Jefe concuerda. “La comunidad latina ahora es una parte importantísima del tejido de mi país. Si vas a mi ciudad natal, Freehold, el 48% es latino ahora. Eso sucedió en los últimos 20 años. En todas partes hay “bodegas”, es una parte esencial en este momento”, dice.

Luego se despacha sobre su relación con la música de Sudamérica a la que tributó en su última gira por el continente, del 2013, que no pasó por Perú. En esa oportunidad interpretó música de Víctor Jara, de Mercedes Sosa, entre otros. “Uno de mis grandes arrepentimientos es el hecho de que no hayamos pasado suficiente tiempo [en Sudamérica] como para desarrollar una audiencia como hicimos en Europa y Estados Unidos. Fue una oportunidad tremendamente perdida. Ojalá hubiéramos ido en los años ochenta en particular”, dice.

Sobre aquellos covers anota que los hizo con “pésimas habilidades lingüísticas” pero que fueron muy divertidos de hacer. “Cuando fuimos estaba interesado en lo que estaba pasando y quiénes eran los artistas populares o significativos. Me tomó un poco de tiempo pero disfruté haciéndolo. Me alegro que haya significado algo para la audiencia de allí”. //





SPRINGSTEEN Y LA POLÍTICA

Aunque Letter To You es un disco introspectivo y personal, para nada político, Springsteen no ha dejado de aclarar en entrevistas sus posturas contra Donald Trump, con quien está en desacuerdo en todo: las políticas de migración, la exacerbación de las tensiones raciales hasta la utilización que el presidente de EE.UU hace de su canción Born In The USA en sus mítines. Es un error común pensar esta tema como de exaltación patriotera cuando es una crítica a la forma en que su país trató a los veteranos de guerra. Este año a The Atlantic le dijo "No sé si nuestra democracia pueda soportar cuatro años más de Trump, mientras que al Daily Telegraph le dijo que si sale electo –cosa que no cree- se mudaría a Australia. Hay que recordar que el 2016, el presidente Barack Obama lo condecoró con la Medalla de la Libertad, la máxima distinción civil en EE.UU. En es oportunidad el mandatario dijo: “Yo solo soy el presidente, pero él es El Jefe”.

Obama y el cantante Bruce Springsteen. (Foto: AFP)

EL DISCO

Letter To You salió a la venta el 23 de octubre y contiene 12 canciones. Tres de ellas son temas compuestos al inicio de su carrera, por el año 72. Está disponible en todas las plataformas de streaming. La película que lo acompaña tendrá un estreno exclusivo en Apple TV.

VIDEO RECOMENDADO

Eddie Van Halen fallece tras larga batalla contra el cáncer