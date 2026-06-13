Resumen

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Un par de botas de vaquero se exhibe durante una vista previa del “Bruce Springsteen Center for American Music” en la Universidad de Monmouth | (Foto de CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Un par de botas de vaquero se exhibe durante una vista previa del “Bruce Springsteen Center for American Music” en la Universidad de Monmouth | (Foto de CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
/ CHARLY TRIBALLEAU
Por Redacción EC

La leyenda del rock Bruce Springsteen contará con un espacio dedicado a su obra en su natal Nueva Jersey, un centro cultural orientado a preservar y difundir su legado y, al mismo tiempo, la historia de la música estadounidense.

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