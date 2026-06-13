La leyenda del rock Bruce Springsteen contará con un espacio dedicado a su obra en su natal Nueva Jersey, un centro cultural orientado a preservar y difundir su legado y, al mismo tiempo, la historia de la música estadounidense.

Ubicado en Long Branch, a pocos minutos de Asbury Park, ciudad costera clave en los inicios del artista, el edificio destaca por una fachada de acero en bruto que rinde homenaje al pasado industrial de la región.

“Las historias que Bruce narra en su autobiografía, ‘Born to Run’, y en las letras de sus canciones fueron la fuente de inspiración para muchas de las decisiones arquitectónicas”, explicó a la AFP Jared Gilbert, socio de la firma Cookfox, responsable del proyecto.

El espacio también incluye una biblioteca virtual con lecturas que influyeron en el músico | (Photo by VALERIE MACON / AFP) / VALERIE MACON

El Centro Bruce Springsteen para la Música de Estados Unidos abre sus puertas al público este sábado. El recinto, de dos niveles y unos 3.000 metros cuadrados, busca ofrecer un recorrido inmersivo por la evolución de la música en el país y la trayectoria del propio artista.

La primera planta está dedicada a los distintos géneros que han marcado la cultura musical estadounidense, como el blues, country, hip-hop y jazz. En este espacio, los visitantes pueden observar piezas históricas exhibidas en vitrinas, entre ellas una chaqueta dorada de Elvis Presley, un saxofón de John Coltrane, una guitarra de Eddie Van Halen y una gorra de Chuck D.

Una persona camina frente a una exhibición durante una vista previa para la prensa del “Bruce Springsteen Center for American Music” en el campus de la Universidad de Monmouth, en West Long Branch, Nueva Jersey | (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP) / CHARLY TRIBALLEAU

De acuerdo con Bob Santelli, director ejecutivo y amigo cercano del músico, muchas de estas piezas fueron prestadas por los propios artistas o sus herederos. “Me resultó relativamente fácil hacer algunas llamadas para solicitar el préstamo de tal o cual objeto. El nombre de Bruce abre muchas puertas”, comentó.

El proyecto, valorizado en 53 millones de dólares, fue financiado principalmente mediante donaciones, incluidas aportaciones de “fans adinerados”, añadió Santelli. El centro también albergará los archivos personales de Springsteen.

Objetos de colección se exhiben durante una vista previa para la prensa del “Bruce Springsteen Center for American Music” en el campus de la Universidad de Monmouth, en West Long Branch, Nueva Jersey | (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP) / CHARLY TRIBALLEAU

En el segundo nivel, la exposición se centra en la vida y obra del artista de Nueva Jersey: sus primeros conciertos en el campus de la Universidad de Monmouth (institución a la que pertenece el centro), la formación de la E Street Band, su consagración en la década de 1970 y su proyección internacional en 1984 con el álbum “Born in the USA”.

Video sobre la inauguración del Mundial 2026, con un show destacado en el Estadio Azteca liderado por Shakira y ceremonias propias en Estados Unidos y Canadá. También repasa cómo han variado las ceremonias inaugurales de los mundiales a lo largo de los años.

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Una sección especial está dedicada a la canción homónima del disco, frecuentemente malinterpretada como un himno patriótico, pese a que fue escrita como una crítica al abandono de los veteranos de la Guerra de Vietnam.

El espacio también incluye una biblioteca virtual con lecturas que influyeron en el músico, quien dejó los estudios a temprana edad y ha señalado en un video que no comenzó a leer con profundidad hasta los 28 años.

Guitarras y prendas de vestir se exhiben durante una vista previa para la prensa del “Bruce Springsteen Center for American Music” en el campus de la Universidad de Monmouth, en West Long Branch, Nueva Jersey | (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP) / CHARLY TRIBALLEAU

En un estudio de grabación recreado, los visitantes pueden experimentar con la mezcla de una canción mediante un pequeño controlador.

*Con información de AFP