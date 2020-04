En estos días de cuarentena nos hemos acostumbrado a consultar mapas de contagio. Puntos rojos que se esparcen, cual sarampión, sobre planos de distritos y que graficarían el presunto avance del Covid-19 sobre nuestros barrios, nuestros parques, nuestras calles. ¿Quién los hace? El Estado ya tiene uno, el oficial. De los otros que se comparten a diario en grupos de whatsapp sabemos poco o nada. Se sabe, sí, que toda la información que presentan es disímil y contradictoria, pero igual la gente los consulta.

Un nuevo mapa ha empezado a compartirse en estos días pero este no podría ser más diferente. Es un mapa cuya autoría no es anónima y que, en lugar de alarmar, ayuda y trasmite algo de esperanza. Se llama Mapa19 y sus creadores son dos ingenieros informáticos, Lenin Tarrillo y Luis Eduardo Mori, quienes volcaron toda su experiencia y sus ganas de ayudar a la actual coyuntura que atraviesa el país. Tarrillo vive en Lima, Mori en Chiclayo. Pero la distancia no es inconveniente en estos tiempos de conectividad remota y teletrabajo.

Conoce el mapa para ayudar a las personas que se encuentran en estado vulnerable: Mapa19.pe. (Foto: Captura)

Lenin Tarrillo nació en Jaen (Cajamarca), dice al teléfono, y estudió informática en Chiclayo. Hoy se desempeña como líder de innovación digital y liderazgo en el sector bancario, acá en Lima. Como a muchos peruanos, la cuarentena lo dejo con tiempo en casa para pensar en muchas cosas. En su caso, lo que le atraía era crear un servicio a la comunidad que sea útil e innovador. Lo primero que pensó entonces fue en un mapa de contagio, hecho con información proporcionada voluntariamente por las personas. Todo cambiaría con los días.

UN MAPA LLENO DE CORAZONES

“Al poco tiempo me di cuenta de que un mapa así ya existía. Lo había hecho el MIT (Massachusetts Institute of Technology), en Estados Unidos, y pensé entonces que lo mejor era hacer algo distinto", dice Lenin a través del teléfono. Fue su esposa quien lo encaminó en la idea de re orientar su proyecto inicial a la confección de un mapa de ayuda solidario. Una persona con una necesidad urgente (alimentos, dinero, medicamentos) podía así inscribirse en el mapa, contar su caso, colocar sus datos (dirección y teléfono) y figurar como un corazón de color naranja sobre un plano. A su vez, un benefactor podía revisar el mapa, conocer sus casos, contactarse con el compatriota necesitado y ayudarlo.

Lenin Tarrillo, innovador digital y co fundador de Mapa19.

Una vez concretada la ayuda, el corazón pasa de color naranja a verde. El diseño del mapa. que se basa en la tecnología de Google Maps, fue obra del ingeniero teleinfomático Luis Eduardo Mori, que reside en Chiclayo. Una noche le demoró hacerlo. “Me acuerdo que el primer día recibimos cincuenta pedidos de ayuda, lo que nos sorprendió mucho. Y ya para el siguiente día eran 100. En un mes de funcionamiento hemos recibido cerca de 4 mil solicitudes de personas, de las que hemos aprobado hasta el momento 2.500, gracias a un equipo de voluntarios que hemos armado”.

Para prevenir casos fantasmas o posibles fraudes, Tarrillo asegura que cada pedido de ayuda es examinado y se pueden solicitar evidencias de la urgencia, como fotos, documentos, recetas médicas, recibos de domicilio, etc. De la misma forma, se solicita al benefactor una constancia de su aporte, como vouchers, etc. Según los datos de su sistema, a la fecha ya se han ayudado a mas de 400 familias y se han distribuido alrededor de 40 mil soles. Gran porcentaje de estos donativos es dinero, a través de transferencias directas entre el benefactor y el beneficiario. Un 5% de los donativos se hacen en forma de víveres.

Luis Eduardo Mori, ingeniero teleinformático, desarollador web y co fundador de Mapa19

Al basarse en tecnología de capas de Google Maps, Map19 tiene el inconveniente que, debido al gran tráfico de usuarios que tienen (32.000 al día), con frecuencia agotan el límite gratuito que permite el sistema. Por ello, a falta de dinero o un inversor solidario, cada tres días deben volver a subir todos los datos a una nueva cuenta de Google, lo que hace que su sistema a veces se caiga por unas horas. Sus creadores lo ven como un gaje que quizá pueda solucionarse si más personas se suman a su proyecto. Puede revisar la web de Mapa19 en el siguiente enlace: www.mapa19.pe //

El Comercio mantendrá con acceso libre todo su contenido informativo sobre el coronavirus.

-------------------------------------------

¿Quiénes son las personas que corren más riesgo por el coronavirus?

Debido a que la covid-19 es un nuevo coronavirus, de acuerdo con los reportes que se tienen a nivel mundial, las personas mayores y quienes padecen afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, enfermedades cardiacas o diabetes son las que desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras.

¿Debo usar mascarilla para protegerme del coronavirus?

Si no tiene síntomas respiratorios característicos del covid-19 (tos) ni debe cuidar de alguien que esté infectado, no es necesario llevar una mascarilla. La OMS recomienda evitar su uso, debido a que en esta pandemia, estos implementos puede escasear. Ahora, recuerde que si usa uno, este es desechable; es decir, solo se puede utilizar una vez.

VIDEO RECOMENDADO

Brasil supera los 1.500 muertos y los 25.000 casos de COVID-19