Este domingo llegó a su fin la décima temporada de Fortnite, uno de los videojuegos más populares del mundo, dejando perpleja a su comunidad de jugadores. ¿La razón? Pues que el título de Epic Games pasó a mostrar únicamente la imagen de un agujero negro que cada cierto tiempo mostraba números aparentemente aleatorios. Ya ha pasado casi un día sin que esa situación cambie.

Pese a que el juego no ha estado disponible, la atención sobre este no ha hecho más que aumentar y hasta horas de la madrugada había ‘youtubers’ comentando en vivo el evento. Algunos incluso llegaron a descifrar el mensaje contenido en los misteriosos números que mostraba el citado agujero negro.

Tales reacciones llevan a preguntarse acerca de las razones que hay detrás de la atención que ha generado Fortnite desde su lanzamiento hasta el presente, algo que esta nota intentará explicar en seis puntos.

1. La comunidad

Las funciones en línea han ido convirtiéndose en un pilar de los videojuegos a lo largo de las dos últimas décadas y Fortnite: Battle Royale se basa por completo en el multijugador ‘online’. La tendencia es tal, que incluso títulos de géneros que tradicionalmente no incluían funciones de Internet, hoy lo hacen por el valor que supone entrar en contacto con otros jugadores.

En este momento de la historia, millones de personas generan todo tipo de comunidades a través de Internet y Fortnite es un espacio más para la interacción e incluso la construcción de relaciones sociales, sobre todo entre la población joven.

2. Es “gratis”

Para adentrarse en el mundo de Fortnite es obvio que se necesita un equipo compatible, pero eso no parece ser un problema debido la enorme cantidad de dispositivos en las que este puede jugarse: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, iPhone y celulares Android de gama alta. Las opciones abundan.

Según un consultor en temas de videojuegos e eSports, seis millones de personas vieron el evento 'The End'. (Imagen: Epic Games)

Si lo anterior ya es bastante atractivo, el hecho de que el juego sea gratis es un incentivo todavía más grande y una de las ventanas más grandes que ofrece para captar nuevos usuarios. Una vez dicho lo anterior, la pregunta obvia que surge es cómo es que Fortnite genera dinero.

La respuesta es sencilla: los pases de batalla. Estos últimos son paquetes de contenido que llegan con cada nueva temporada del juego (cada dos meses y medio) e incluyen trajes, armas y desafíos nuevos. Cada uno de estos pases de temporada tiene un precio de 10 dólares y el juego es lo suficientemente atractivo como para que cerca del 80% de sus jugadores decida comprar al menos uno.

Asimismo, también han aportado una gran cantidad de dinero las “cajas de botín” (lootboxes), que entregaban diversos objetos al azar tras comprarlas. Tras diversas críticas, Epic Games optó por mostrar a sus clientes qué hay dentro de cada uno de esos paquetes virtuales.

No obstante, debe hacerse la precisión de que no se necesita dinero real para adquirir los objetos del juego, pues el jugador puede adquirirlos conforme vaya acumulando logros y partidas completadas. La compra con dinero real es solo para aquellos que deseen hacerla y los objetos adquiridos tienen un fin esencialmente cosmético, ya que no inciden en las mecánicas de juego.

Así se ve Fortnite en Android. (Captura de pantalla)

De cualquier manera, los objetos de pago han logrado que Epic Games tuviera ganancias de 3.000 millones de dólares en 2018. Si hoy en día se habla de un cambio de paradigma de “videojuegos como servicio” más que producto empaquetado, Fortnite es uno de los grandes abanderados de esa tendencia.

3. Una oportunidad bien aprovechada

Fortnite se enmarca en un género llamado ‘battle royale’, que ha vivido su época dorada en el último lustro. Obras como “Battle Royale”, la novela japonesa que dio nombre al género, y “Los juegos del hambre” sirvieron de inspiración para estos videojuegos. En términos sencillos, un título de este tipo coloca a un centenar de jugadores en un mismo mapa, para un combate “todos contra todos”, resultando ganador el último que queda en pie.

Un detalle interesante es que Fortnite no nació como un juego ‘battle royale’, pero su equipo de desarrollo supo ver el potencial de esa tendencia al ver la atención que recibía PUBG, el juego que marcó las pautas de este género. El gran mérito de Fortnite fue subirse a la ola en el momento preciso y, una vez arriba, tomar buenas decisiones. Otros intentaron hacerlo, pero llegaron tarde.

4. Prestar atención al público

Un aspecto muy valorado de la gestión de Fortnite es la atención que se presta a las observaciones y pedidos del público. Aunque buena parte del contenido nuevo que introdujo el videojuego ha sido bien recibido por la comunidad, no han sido pocas las ocasiones en las que la desarrolladora ha dado marcha atrás a algunos cambios por pedido de sus usuarios.

Otro de los grandes aciertos de Epic Games ha sido su buen criterio para abordar el interés del público, al cual ha mimado desde el lanzamiento del modo Battle Royale de Fortnite. Al título nunca le han faltado eventos especiales, regalos e incentivos para mantener a los jugadores dentro de su plataforma. Los ejemplos son muchos.

Kyle ‘Bugha‘ Giersdorf, de 16 años, es el campeón mundial de Fortnite. El estadounidense se llevó a casa US$3 millones en premios. (Foto: AFP)

Cuando “Avengers: Infinity War” estaba por estrenarse, el juego lanzó un evento temporal con una nueva modalidad, en la que Thanos era un personaje que podía usarse. Cuando Apex Legends, un juego de EA, llegó para competir en su mismo mercado, Fortnite comenzó a regalar su pase de batalla como respuesta. Si Keanu Reeves era popular entre los usuarios, el juego lanzaba un modo inspirado en “John Wick”. Alguna vez incluso tuvo lugar una presentación del DJ Deadmau5 dentro del juego.

5. Renovación constante

La idea de “videojuegos como servicio” implica que un título se renueve constantemente, a fin de alargar su vida útil. En ese sentido, el formato de temporadas de Fortnite hace que cada 10 semanas lleguen grandes añadidos –el más importante es un cambio sustancial en el mapa– y que en medio de cada uno de esos periodos también haya novedades de menor envergadura. Este sistema también permite probar toda clase de añadidos, para quedarse con los que tuvieron buena acogida y retirar en poco tiempo los que no gozaron de esta.

Cada anuncio y promesa de los desarrolladores genera una gran expectativa entre los jugadores, que buscan estar siempre al día de todas las novedades. Lo que sucedió con el famoso “agujero negro” de este domingo, parece ser una nueva estrategia de intriga por parte de Epic Games para llamar la atención de su comunidad, incluso a costa de que no puedan jugar Fortnite. Por ahora parecen haber logrado su cometido.

El traje de John Wick 3 en Fortnite. (Imagen: Fortnite)

6. Suma de elementos

Fortnite fue concebido como una amalgama de dos tendencias de enorme fuerza en la industria de los videojuegos: la construcción libre en un mundo amplio y los juegos de disparos y supervivencia.

La primera de estas fue definida por Minecraft, el juego más vendido de la historia, el cual goza de enorme popularidad entre el sector infantil, aunque también tiene gran incidencia entre jóvenes y adultos. La segunda viene representada por el éxito sostenido de ventas de ‘shooters’ como Call of Duty o Battlefield.

Una apreciación frecuente entre los jugadores experimentados es que las nuevas generaciones pasan su etapa formativa con juegos como Minecraft, desde el que saltan a los juegos de disparos conforme se van acercando a la adolescencia. Hay quienes incluso llegan a considerar que este cambio es parte del progreso “natural” de los nuevos jugadores.

Escenario del Campeonato Mundial de Fortnite. (Foto: AFP)

La fórmula de Fortnite tiene el componente de recolección de materiales y construcción de Minecraft, pese a ser un juego de disparos en toda regla, algo que calza a la perfección con el trasfondo del sector más relevante de su público. Sin embargo, esto por sí solo no garantizaría el despegue del juego, pues no fue hasta que este fue adaptado a la mecánica del ‘battle royale’ que logró cosechar el éxito que tiene hoy en día.

Al final, fue una sumatoria de elementos y no un aspecto particular el que le dio al juego el sitial que ocupa hoy en día.

DATOS

Fortnite borró todas sus publicaciones y únicamente muestra una transmisión en vivo del agujero negro mencionado al inicio de la nota. La cuenta de Twitter deborró todas sus publicaciones y únicamente muestra una transmisión en vivo del agujero negro mencionado al inicio de la nota.

Cerca de seis millones de personas vieron la aparición del agujero negro que se ‘tragó’ el juego.

El mensaje oculto detrás de los números misteriosos del agujero era: “No estaba solo. Había otros fuera del bucle. Esto no estaba calculado. La nada es ahora inevitable”.

El CEO de Epic Games, Tim Sweeney, aparece en el puesto 219 de la lista la de personas más ricas del mundo de Bloomberg

En el primer cuarto de este año, Fortnite registraba 250 millones de jugadores.

El Campeonato Mundial de Fortnite es el segundo evento de eSports que más premios reparte, con un pozo de 30 millones de dólares.