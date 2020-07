La desconfianza en canales electrónicos aún abunda en Latinoamérica. De acuerdo con un informe de BlackIndex del 2019 sobre comercio electrónico, la región concentra el 8% de compradores digitales a nivel mundial. Si la crisis del COVID-19 incentiva a reducir el contacto y que se apueste, por ejemplo, en el e-commerce: ¿Cómo hacer que un microempresario confíe en que el medio de pago electrónico es igual de efectivo -e incluso más eficiente- que el pago físico (monedas y billetes)? ¿Cómo ayudarlos a gestionar un error de transacción? ¿Cómo garantizar que el crédito otorgado a un cliente se pagará sin problemas? Requiere, pues, de herramientas que ayuden a asegurar la continuidad de pagos y, de paso, formalizar a las pequeñas y medianas empresas (pymes).

No en vano uno de los temas a abordar en la hackatón ‘Latin America vs. COVID-19’, organizada por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), fue “Fomentando el comercio electrónico y asegurando la cadena de pagos”. El objetivo del evento era desarrollar en tres días estrategias para hacerle frente al coronavirus desde rubros como la salud, la economía y la desinformación. Cuando salió la convocatoria, los estudiantes peruanos Lorena Delgado, Darwin Ma, Rodrigo Carrión, Micaela Chávez y Claudia Voysest, de la Universidad del Pacífico, no dudaron en participar.

Desde el inicio supieron que su proyecto estaría enfocado en los bodegueros, quienes han tenido un rol clave durante esta emergencia sanitaria. Sin embargo, divisaron un panorama bastante accidentado. De acuerdo con el último informe de IPSOS sobre el perfil de las bodegas y bodegueros (2014), casi el 40% de estos emprendimientos son financiados con crédito otorgado por los proveedores para aumentar el surtido de sus productos. Ese préstamo es la principal fuente de endeudamiento de los bodegueros. Además, solo 1 de cada 5 piensa en solicitar un préstamo a una entidad financiera.

"Al final del día, va a haber un desbalance porque algunas bodegas va a tener más efectivo que otras. Handycash se encarga de hacer una conciliación entre estas bodegas que tienen déficit y así nivelarlas", explica Lorena Delgado. (Foto: JESÚS SAUCEDO / GEC)

“El problema, sobre todo de la informalidad de bodegas, impide que ellos puedan adquirir beneficios de formalidad y de bancarización. Esto está apoyado en la desconfianza que tienen con los bancos y la tendencia del uso del efectivo”, refiere Lorena Delgado. Esto motivó a la creación de Handycash, una red de tiendas en las que el cliente puede hacer depósitos prepagos en efectivo (como si recargara una tarjeta del Metropolitano, pero en este caso en una plataforma web) para luego retirar los productos en la bodega más cercana.

“Una vez que se hace el depósito, se ingresa a la plataforma de Handycash. Para hacer las compras, se valida la identidad del cliente mediante un código que se envía por mensaje de texto (SMS). Uno de los miedos de los bodegueros es dejar de ver el efectivo, pero en este caso lo tienen al momento del depósito. La idea no es solo que se quede en una plataforma, sino que conecte a los bodegueros y llevarlos al crecimiento del negocio”, agrega la estudiante.

Los estudiantes peruanos Lorena Delgado, Darwin Ma, Rodrigo Carrión, Micaela Chávez y Claudia Voysest, de la Universidad del Pacífico, y el mexicano Guillermo de Alva, se alzaron como los ganadores del concurso MIT CovidChallenge.

Entre sus objetivos está reducir la informalidad de los bodegueros. “Queremos acompañarlos en el proceso para que cuando tengan que pagar impuestos y todas las reglas de la formalidad no sea un shock para ellos. Con Handycash pueden conseguir un network con que les permita, por ejemplo, hacer pedidos a los distribuidores para que no les salgan tan caro”. Su plataforma, además, permitiría acceder a cursos de emprendimiento, finanzas personales, entre otros.

Para el cliente, explica el equipo, el beneficio va más allá de portar el menor efectivo posible. “Cuando vamos a la bodega, no somos conscientes realmente del gasto. Esta plataforma ayuda al ahorro porque sabes el monto total de la cuenta y los movimientos que realices”. A ello sumarle programas de reconocimiento al usuario en base a las transacciones y la cantidad de bodegas donde realiza sus compras.

La propuesta de estudiantes peruanos para formalizar a los bodegueros

El CovidChallenge del MIT reunió a más de 1 500 emprendedores de todo el mundo. Esta iniciativa les hizo ser reconocidos por el MIT como los ganadores en la categoría ‘Empoderando la economía informal - Fomentando el comercio electrónico y asegurando la cadena de pagos’ en la que compitieron contra otros 10 equipos conformados por jóvenes de distintos países. “Estamos orgullosos. (…) Consideramos que varias de las ideas que salieron en Handycash y, porque no, de la misma iniciativa, podrían ser de mucha ayuda en el proceso de formalización de este sector”, agrega Lorena.

Los estudiantes manifiestan su intención de asociarse con el Ministerio de Producción o la Asociación de Bodegueros del Perú para desarrollar la propuesta. A estar atentos. //

