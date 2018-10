"El amor y el tiempo pasado nunca vuelven”, me dijo el chamán. En realidad, la frase era casi axiomática para mí; sin embargo, uno de nuestros acompañantes que había retomado una relación pasada sufrió un escalofrío aun cuando un vaho calenturiento nos envolvía. Partimos de Pucallpa, la ciudad más desangelada de la selva, lejos de la arquitectura y sabor de Iquitos y Tarapoto.

Empero, a pesar de la cercanía, Mayantuyacu no pertenece a Ucayali, sino a Huánuco. Aunque es un sitio sagrado para los asháninkas, y ya era visitado por locales y extranjeros que buscaban misticismo y sanidad bajo la tutela del curandero Juan Flores, el lugar se hizo más popular a raíz de las investigaciones de Andrés Ruzo.

Nacido en el Perú, pero afincado en EE.UU., el geofísico Ruzo había escuchado en Lima –cuando era un niño– de boca de sus familiares, de un río que llegaba al punto de ebullición en la Amazonía. Pensó que era una leyenda, como el Paititi. Pero años después una de sus tías guio al incrédulo estudiante hasta el mismo río. El vapor trepaba por los árboles. Introdujo su termómetro y la temperatura era de 86 grados. Estaba asombrado, porque hay fluidos calenturientos en el mundo, pero siempre cercanos a una zona volcánica, y este no era el caso.

Su conferencia en la afamada TED (Tecnología, Entretenimiento, Diseño), en 2014, y su libro The Boiling River, en 2016, hicieron que muchos más operadores turísticos se fijaran en Mayantuyacu, que alberga no solo a esta corriente febril que, efectivamente, llega a hervir y cocina vivos a los incautos animales que se introducen en sus aguas, sino también a un bosque primario que cobija a 70 especies por m2. No hubo tiempo para tomar ayahuasca, pero sí nos bañamos en el río, luego de una fuerte lluvia que nos permitió entrar en equilibrio entre el cielo y la tierra. //

SEPA MÁS



-Se puede llegar por tres rutas: Pucallpa, Huánuco o Pozuzo. Mayantuyacu está ubicado en el distrito de Honoria, provincia de Puerto Inca, Huánuco (a 7 h de esta ciudad).

-Se estima que, en conjunto, la tradición asháninka maneja 18 mil principios activos de plantas silvestres.

-Información:

mayantuyacu.com