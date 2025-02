Cualquiera podría sentir ansiedad en algún momento del día. Es una más de nuestras emociones, como lo son la ira, el miedo, la tristeza o la alegría. Es normal sentirse ansioso en determinadas situaciones, pero algunas personas experimentan esta sensación con mayor intensidad que otras. Viene una abrumadora incertidumbre que se vuelve incontrolable, o se encuentran en un estado de alerta permanente. Incluso, llega a manifestarse en el cuerpo con la falta de aire, un nudo en la garganta, insomnio, malestares estomacales y una serie de sensaciones muy desagradables que impiden llevar una vida tranquila.

La ansiedad se manifiesta en el cuerpo y la mente de múltiples maneras. Está asociada a un miedo intenso que no se puede identificar claramente. / Tzido

“La primera seguridad que te puedes dar es que eso tiene un nombre, se llama ansiedad, y que no domina tu vida. Ese es el primer paso para aprender a regularla”, nos dice Isabella Pastor, coautora del libro “Tengo ansiedad” (Planeta, 2025) escrito junto a su esposo Alex Landázuri. “A veces la ansiedad llega a niveles tales que no nos deja hacer nuestras cosas. Los niños no quieren ir al colegio, las personas no quieren ir a trabajar o salir de su casa”.

Isabella y Alex se conocieron en un profesorado de yoga en 2014 y, entre otros temas en común y conexiones, encontraron que ambos vivieron desde la niñez fuertes momentos de ansiedad que marcaron sus vidas. Y decidieron trabajar en ello.

La creatividad, el juego, los actos espontáneos, son lo opuesto al perfeccionismo y llevan a la libertad. por ello, dibujar se vuelve terapéutico. / Archivo personal

“Desde muy chiquita, tuve ataques de pánico y ansiedad, mi mamá me hacía hacer ejercicios de relajación para dormir porque tenía problemas para conciliar el sueño. Y eso me ha acompañado toda mi vida hasta el día de hoy”, nos comparte Isa. Fue en pandemia y, precisamente, durante el encierro del 2020, cuando ambos notaron la necesidad de la gente por afrontar la incertidumbre de no saber qué es lo que vendrá, cómo será el futuro. Así, empezaron a compartir virtualmente herramientas sencillas y directas que acompañasen a las personas en el día a día, y consejos prácticos que pudiesen complementar —mas no reemplazar — sus terapias.

“No nos gusta irnos ni muy a lo científico ni muy a lo místico, sino simplemente ver cuáles técnicas realmente funcionan de acuerdo con los diferentes enfoques y filosofías, y practicarlas en nosotros con nuestros alumnos”, afirma Alex, quien se formó como economista y fundó la cadena Lima Yoga.

Con base en su experiencia como profesores de yoga y terapias holísticas, así como técnicas de bienestar entre el cuerpo y la mente, escribieron el libro “Tengo ansiedad”, una guía práctica para navegar esas aguas intranquilas y alcanzar la calma durante una tormenta.

¿Cómo trabajarla?

Los expertos nos comentan que existe una ansiedad necesaria que se explica como un método de supervivencia, una reacción normal ante una situación estresante. Pero también se manifiesta en las personas la ansiedad innecesaria, que es la que se busca controlar. “El propósito del libro —comenta Isa— es reducir, a través de las técnicas, la ansiedad innecesaria en tiempo, intensidad y frecuencia”.

En esta publicación, los autores comparten en cada capítulo sus testimonios personales relacionados a las técnicas propuestas. Algunas de ellas son fórmulas de respiración para liberar la tensión y la ansiedad acumulada. También, métodos como mecerse o balancearse para liberar endorfinas o aprender a dibujar para conectar con las emociones, entre muchas otras más. También proponen hábitos ayurvédicos; es decir, que provienen del sistema médico tradicional de la India, con claves sencillas como aprender a escuchar a tu cuerpo, pequeñas pausas de silencio o tener un contacto directo con la naturaleza.

Actualmente, Isa y Alex tienen seguidores y alumnos de Estados Unidos, España, México, Chile, entre otros territorios, que siguen sus pautas y consejos. Este libro actúa como un ‘botiquín emocional’ en donde se vuelcan décadas de experiencia en buscar la calma y recuperar el control de las emociones. //

Además… Garabatos terapéuticos -El método de Garabatos Terapéuticos (IG: @garabatosterapeuticos), implementado por Isabella Pastor, combina diferentes técnicas de arte terapia con técnicas de yoga, meditación, mindfulness, qi gong, entre otras. -Se trata de una forma sencilla, divertida y creativa de practicar las técnicas de liberación emocional y de enfoque en el presente. -A través de las diversas técnicas, con Garabatos Terapéuticos se pueden obtener beneficios satisfactorios para la salud emocional y mental sin luchar contra uno mismo. Todo fluye de manera natural.

Además… De cabecera En el libro “Tengo ansiedad” (Planeta, 2025) de Alex Landázuri e Isabella Pastor se encontrarán ideas sobre lo que representa la ansiedad para cada persona y técnicas para disminuirla. Puedes comprar tu ejemplar en las principales librerías como El Virrey de Miraflores, Crisol, Ibero, SBS y otras. Más información en www.alexeisa.com y en su IG: @alexeisabella.