En medio de gran algarabía y la visita de reconocidas influencers locales, MIA Beauty Bar abrió su primera tienda especializada en belleza en el Centro Comercial Real Plaza Puruchuco. El ambiente deja atrás el espacio tradicional de compra y venta y apuesta por un diseño moderno y cercano, que permite a los clientes explorar con libertad y descubrir una amplia variedad de categorías en maquillaje, dermocosmética, cuidado capilar y de la piel, fragancias y accesorios, además de recibir toda la asesoría que necesitan.

“Desde el inicio decidimos enfocarnos en la experiencia. Por eso ofrecemos una propuesta realmente diferente, con atención personalizada y testers de todos los productos, para que quienes nos visitan puedan probar y disfrutar al máximo”, comenta su directora de marketing, Vanessa Chávez Barbagelata.

La evolución del comportamiento del consumidor explica este enfoque centrado en el usuario. Hoy la belleza dejó de ser una simple transacción para convertirse en un momento de conexión personal, sensorial y emocional. Esa es la premisa de la que parte MIA.

Modo try-on

Como parte de su apuesta innovadora, MIA incorpora la herramienta virtual try-on, una plataforma interactiva que permite tomarse un selfie y simular cómo lucen en el rostro distintos productos antes de adquirirlos. Esta función brinda mayor seguridad y comodidad al momento de elegir. “Nunca sé qué base usar para mi tono de piel, pero el sistema lo midió y me recomendó la opción ideal”, comenta la actriz y modelo Korina Rivadeneira, encantada con la propuesta.

La influencer y también modelo Carol Reali coincide en que esta tecnología mejora por completo la experiencia de compra: “Probé el try-on, y ayuda muchísimo a elegir qué llevar y ver si algo te queda bien”. Ambas destacan que la tienda de MIA es realmente completa, con sus colores, promociones y boxes, además de la posibilidad de encontrar todo en un mismo lugar, desde labiales y skincare hasta productos para el cabello.

La plataforma try-on también estará disponible en la web de la marca, permitiendo vivir una experiencia similar en el entorno digital.

Un espacio para disfrutar

Entre las invitadas a la inauguración también estuvieron otras importantes referentes de belleza, como Tati Calmell, Ivana Yturbe y Natalia Merino. “Todo está diseñado para que el cliente disfrute el momento: espejos, tablets con nuestra licencia tecnológica, testers de todos los productos y una mesa central que funciona como un tocador para comparar artículos. Desde la música hasta el aroma, cada detalle marca la diferencia”, explica Vanessa Chávez.

El portafolio de MIA cuenta con más de 120 marcas y destaca por su diversidad. Además de firmas de alto prestigio como Clarins, Shiseido, Carolina Herrera, Rabanne y Revitalash, reúne un amplio bloque de K-Beauty, con marcas reconocidas internacionalmente como Tocobo, Skin1004, Medicube, Tirtir, Rom&nd y Round Lab.

A esto se suman propuestas peruanas como Lou Botanicals, La Doré y Alma Bonita, que hasta hace poco solo vendían en sus canales propios y hoy tienen la oportunidad de ingresar al mundo retail.

La inauguración de MIA en Real Plaza Puruchuco será seguida este mismo año por tres locales más, uno en el Centro Comercial Plaza San Miguel y dos en provincias, en Real Plaza Piura y Real Plaza Cusco. Y esto es solo el comienzo, porque el objetivo es expandirse progresivamente a todo el país.

Para visitar la web de MIA Beauty Bar puedes ingresar a miabeautybar.pe.

Reportaje Publicitario