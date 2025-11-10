Skechers se enorgullece de anunciar a su nueva embajadora de marca: la reconocida actriz, empresaria e ícono de la moda Sofía Vergara. Conocida por su estilo único y su carisma dentro y fuera de la pantalla, Sofia se une a la familia Skechers para aportar al futuro del calzado donde la moda y la comodidad se unen.

A lo largo de su carrera, ha recibido cinco nominaciones a los premios Emmyylos Golden Globe, respectivamente, la más reciente por su papel en Griselda. En 2025 hizo historia al convertirse en la primera latina nominada al premio Emmy a Mejor Actriz Protagónica en Serie Limitada o Antológica.

“No hago nada si no creo en ello… y realmente creo en Skechers”, afirmó Sofía Vergara. “Llevo usando Skechers por más de un año y han cambiado completamente la forma en que pienso sobre las zapatillas. No solo son cómodas, son elegantes, con estilo y combinan fácilmente con todo lo que tengo en mi clóset. Por eso esta colaboración se sintió tan natural”.

El interés de Sofia por Skechers no comenzó en una sala de reuniones, sino en un centro comercial. Tras una cirugía de rodilla, buscaba zapatos que fueran a la vez cómodos y con estilo; así descubrió Skechers por su cuenta, comprando varios pares antes de saber que su equipo ya estaba en conversaciones con la marca.

Ahora, como el nuevo rostro de Skechers, Vergara protagonizará una campaña global que celebra el estilo, la versatilidad y la comodidad: valores fundamentales de la marca. La campaña destacará las icónicas siluetas Hands-Free Slip-ins®️ Glide-Step®️.

“Sofía encarna todo lo que representa Skechers: audacia, confianza y comodidad sin compromisos”, dijo Michael Greenberg, Presidente de Skechers. “Aporta una energía fresca a la marca, y su pasión por el diseño se verá reflejada en todo lo que hagamos juntos.”

Con más de 50 millones de seguidores y un reconocimiento global que abarca desde Hollywood hasta Barranquilla, Sofía Vergara suma una presencia incomparable al legado de Skechers de trabajar con figuras queridas que conectan con diversas generaciones.

Esta colaboración marca el comienzo de una nueva etapa emocionante, donde la moda sin esfuerzo y la comodidad cotidiana se encuentran en un solo paso.

Acerca de Skechers Perú y SKECHERS U.S.A., Inc.

Skechers Perú es una subsidiaria de Skechers U.S.A., Inc., La compañía de la tecnología y la comodidad®️, con sede en el sur de California. Skechers diseña, desarrolla y comercializa una amplia gama de calzado, ropa y accesorios para estilo de vida y rendimiento para hombres, mujeres y niños. Las colecciones de la compañía están disponibles en 180 países y territorios a través de tiendas por departamento, tiendas especializadas y directamente al consumidor en skechers.com y aproximadamente 5.300 tiendas Skechers alrededor del mundo.

Como empresa Fortune 500®️, Skechers gestiona su negocio internacional a través de una red de subsidiarias propias, socios de empresas conjuntas y distribuidores. Para más información, visita about.skechers.com y síguelos en Facebook y Instagram .