El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Wendy Ramos.

-¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Aprender todo lo que llama mi atención, subir historias en Instagram, viajar y ver buenas series.

-¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?

Que mi línea aérea favorita me adopte y me dé un carnet para subir a todos los aviones que yo quiera.

-¿Cuál es el rasgo que más te define?

Mi curiosidad y mis ganas de aprender, de entender, de crecer.

-¿Cuál consideras tu peor defecto?

A veces me toma la impaciencia y ni yo me aguanto.

-¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

Verme obligada a trabajar en algo que no me gusta, para alguien que no admiro. Ya estuve ahí y me sentía demasiado triste.

-¿Cuál es tu mayor extravagancia?

La cantidad de cositas lindas que hay por toda mi casa. En el baño de visitas tengo 18 patitos amarillos de todos los tamaños y formas que te miran mientras haces pichi.

-¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

Creer que sus derechos son más importantes que los derechos de los demás.

-¿Cuáles son las frases o palabras que utilizas con mayor frecuencia?

“¿Para qué lo vas a hacer feo si lo puedes hacer bonito?” y “gracias”.

-¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Haberme preparado para poder hacer todo lo que me gusta hacer.

-¿En qué ocasiones mientes?

No miento mucho porque no me gusta, porque no me sale bien y porque se me nota. Lo que a veces hago es omitir si creo que la persona no está lista para una verdad muy dura.

-¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

El 29 de setiembre de 2023 a las 9:21 p.m. en Gran Canaria.

-¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?

El tiempo, energía y dinero invertidos en estudiar.

-¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

La cajita que contiene las cenizas de Valki.

-¿Cuál es tu personaje de ficción favorito?

El Perronejo.

-¿Cómo te gustaría morir?

Sin ninguna conversación pendiente.

-Si murieras y se te permitiera volver convertida en otra persona o cosa, ¿cuál crees que sería?

Ojalá en un perro de playa criado por alguien que ama y respeta a los animales.

-¿Qué talento especial te gustaría tener?

Tener siempre las palabras correctas para explicar, calmar, aliviar, despertar, transformar.

-¿Cuáles son tus escritores favoritos?

Eduardo Galeano, Eduardo Tokeshi.

-¿Qué persona viva te parece despreciable?

Los que usan su fuerza o su poder para abusar de otros. //

