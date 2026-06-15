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Un equipo de investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) ha desarrollado un sensor ingerible del tamaño de un arándano diminuto para medir en tiempo real y con precisión la temperatura corporal.
Un equipo de investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) ha desarrollado un sensor ingerible del tamaño de un arándano diminuto para medir en tiempo real y con precisión la temperatura corporal.
/ Agencia EFE
Por Agencia EFE

Un equipo de investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) ha desarrollado un sensor ingerible del tamaño de un arándano diminuto para medir en tiempo real y con precisión la temperatura corporal.

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