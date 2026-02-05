El bloqueo de internet, un arma de represión cada vez más frecuente

Los recientes cortes de internet en países como Irán son una muestra de la tendencia de algunos gobiernos a desenfundar el arma del bloqueo total del acceso a la red para amordazar a la disidencia, alerta un responsable de la empresa especializada Proton.

Proton, una compañía suiza conocida por sus servicios de mensajería encriptada y de red privada virtual (VPN, por sus siglas en inglés), lleva años observando cómo los aplican los gobiernos autoritarios “la censura como estrategia” en internet, explicó a la AFP su jefe de productos, Antonio Cesarano.

Con una VPN, los internautas pueden acceder de forma segura a un servidor, lo que refuerza el anonimato en la red y a menudo permite eludir las restricciones locales de acceso a internet.

Proton creó en 2023 el Observatorio VPN, una organización sin ánimo de lucro que analiza la demanda que tienen sus servicios y así detecta, de forma indirecta, casos de represión gubernamental y violaciones de la libertad de expresión.

“Cuando detectamos una actividad anormal en nuestra infraestructura, podemos anticipar un acontecimiento inminente”, señala Cesarano, portavoz de Proton en la lucha contra la censura en internet y la defensa de las libertades en línea.

Por ejemplo, menciona los “picos de demanda considerables” observados en países como Irán, Uganda, Rusia y Birmania antes de las campañas de censura que suelen acompañar a la represión.

El Observatorio lleva varios años estudiando la acción de los gobiernos autoritarios que, ante disturbios o protestas, deciden bloquear las redes sociales, restringir el acceso a internet o declarar ilegales las VPN.

Justo antes del último corte de internet en Irán, el 8 de enero, el Observatorio constató un aumento del 1.000% en el uso de servicios VPN de Proton, que indicaría que la población era consciente de que el acceso a la red podría verse restringido de forma inminente.

El uso de las VPN también se disparó en Venezuela a principios de año, cuando se registró un crecimiento del 770% en los días que siguieron a la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, según el Observatorio.

Y en Uganda, las suscripciones a servicios VPN aumentaron un 890% en los días previos a las elecciones celebradas en enero, según la misma fuente.

“Una medida extrema”

En este contexto, está apareciendo una nueva tendencia: la de imponer cortes totales de internet. Según Cesarano, esta herramienta se ha utilizado “tres veces en seis meses”.

¿La última? El megacorte impuesto en Irán, donde más de 90 millones de habitantes se quedaron sin Internet durante casi tres semanas en enero, lo que permitió tapar la sangrienta represión de las protestas, que dejó miles de muertos, según oenegés de defensa de los derechos humanos.

Cesarano también recordó el bloqueo de internet de una semana impuesto en Uganda días antes de los comicios del mes pasado y la falla general de internet y de las telecomunicaciones ocurrida en Afganistán en octubre.

“Un corte total de internet es muy preocupante, pues es una medida extrema”, constató Cesarano, que subrayó que ese tipo de medidas prácticamente paraliza la economía del país.

En varios casos, Cesarano recuerda que hay países que han aprovechado los cortes duraderos de la red para desarrollar sus capacidades de censura.

Por su parte, David Paterson, director general de Proton VPN, apuntó que ese desarrollo repentino de las capacidades podría ser un indicio de que hay países que están “vendiendo” esa tecnología de censura “como un servicio”.

“Por ejemplo, en los dos últimos años, hemos constatado la utilización de la tecnología china del ‘gran cortafuegos’ por parte de Birmania, Pakistán y algunos países africanos”, explicó.

En lugares como Birmania, donde el uso de las VPN es ilegal, las autoridades están desplegando falsas aplicaciones de VPN “como trampas” para identificar a los disidentes, dijo Paterson. Y en varios países, la policía también puede controlar los celulares de transeúntes para comprobar si están usando esa tecnología.