Google Chrome tiene una nueva actualización, como en cada cierto tiempo. Sin embargo, esta no podrá instalarse en los sistemas operativos Windows 7 y Windows 8 (8,1). ¿Qué implica que no reciban soporte?

El navegador de Google recibe actualizaciones debido a diversos motivos. Si bien ambos sistemas operativos de Windows ya no podrán actualizar Chrome a la última versión, no significa que no pueda usarse. Por el contrario, seguirá rindiendo como siempre, en teoría.

¿Qué implica que Google Chrome no reciba soporte en Windows 7 y Windows 8?

Lo primero es lo evidente: si hay algún cambio en las nuevas actualizaciones, no se podrá utilizar en estos sistemas operativos. Google actualmente está trabajando con inteligencia artificial para potenciar su buscador y, probablemente, también su navegador Chrome. Por ello, si aún utilizas estas versiones de Windows, no podrás aprovechar estas futuras herramientas.

Lo segundo es que podrías quedar expuesto ante algún ciberataque. Las actualizaciones no solo sirven para agregar funciones, sino también para arreglar problemas. Entre ellos se incluyen las vulnerabilidades que podría aprovechar algún cibercriminal. Al no actualizar Chrome en estos sistemas operativos, no recibirá los parches que resuelven estos incovenientes y si algún ciberdelincuente encuentra alguna falla en el navegador, la aprovechará. No es 100% seguro que termines siendo una víctima, pero existe la posibilidad.

Finalmente, no solo Chrome está dejando de recibir soporte, sino que los mismos sistemas operativos ya no reciben actualizaciones por parte de Microsoft. Si el mismo Windows ya no cuenta con soporte, es más probable que no pueda proteger tu información de alguna amenaza que proviene del navegador.

¿Qué debería hacer si todavía uso Google Chrome en Windows 7 y Windows 8?

Como se explicó antes, que no reciba soporte no significa que sea inseguro de forma inmediata. Por el contrario, solo existe la posibilidad de que en algún momento el navegador sea vulnerable a alguna amenaza. Es decir, se puede seguir utilizando Chrome, pero si ocurre algo con este, ya se sabe por qué.

También se podría optar por otro navegador. Existen varios que son de confianza e incluso el mismo Windows cuenta con Edge actualmente. Si prefieres no exponerte, puedes simplemente utilizar uno que no sea Chrome.

Finalmente, podrías actualizar a Windows 10 o Windows 11, si tu PC te lo permite. Actualmente, Windows 11 es el más novedoso, pero su versión anterior sigue recibien soporte. Por ello, simplemente puedes cambiar de sistema operativo. Sin embargo, si tu PC no soporta alguno de estos, solo queda la opción de actualizar el equipo.