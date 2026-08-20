IBM ha anunciado la integración y refrigeración con éxito de dos módulos criogénicos en un único entorno, lo que allana el camino hacia la primera computaora cuántica tolerante a fallos del mundo, que tiene planeado lanzar en 2029.

La nueva arquitectura diseñada por IBM tiene el objetivo de convertirse en el sistema modular que permita conectar cientos de chips cuánticos y construir computadoras cuánticas más potentes, capaces de resolver problemas de mayor complejidad, como el previsto IBM Quantum Starling, anunciado en julio de 2025.

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“La conexión y el funcionamiento satisfactorio de estos módulos criogénicos suponen un gran paso adelante en esa dirección y acelerarán nuestro progreso, junto con la innovación continua en hardware, software y algoritmos cuánticos”, afirma el director de IBM Research y IBM Fellow, Jay Gambetta.

La tecnológica ha dado más detalles sobre los dos primeros módulos, que miden más de 8 pies de alto y de ancho (unos 243cm), y son capaces de enfriarse de forma conjunta hasta 4 kelvin (la temperatura del helio líquido) en menos de cinco días, para, justo después, quedarse en una temperatura final inferior a 15 milikelvin (más de 180 veces más fría que la del espacio profundo, según ha apuntado IBM).

Otra de las características de cada uno de los módulos es su cámara de vacío, ya que amplía el espacio disponible para el cableado hasta doce veces más que los sistemas cuánticos de IBM más utilizados. Esto es lo que permite multiplicar las conexiones entre chips.

Además, el nuevo diseño en forma de caja consigue conectar chips independientes para que compartan información y puedan operar como una única computadora, todo ello gracias a la tecnología ‘L-coupler’ de IBM, la “pieza de enganche” que une módulos.

En 2027, IBM tiene previsto utilizar acopladores en L para conectar múltiples procesadores en una computadora cuántica más grande con al menos mil cúbits programables, es decir, los que se utilizan directamente para hacer cálculos.

Para poder ejecutar esta hoja de ruta, IBM instalará a finales de este año procesadores IBM Quantum Nighthawk en los módulos criogénicos, con los que podrá realizar pruebas de rendimiento operativo.

Todo ello para dirigirse al lanzamiento de IBM Quantum Starling en 2029 como la primera computadora cuántica tolerante a fallos del mundo y con miles de cúbits por módulo.

IBM defiende que estos avances son una prueba más de que está cumpliendo cada uno de los pasos de su hoja de ruta hacia la computación cuántica tolerante a fallos.