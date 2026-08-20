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Resumen

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Fotografía de los módulos de IBM. REMITIDA / HANDOUT por IBM
Fotografía de los módulos de IBM. REMITIDA / HANDOUT por IBM
/ IBM
Por Agencia Europa Press

IBM ha anunciado la integración y refrigeración con éxito de dos módulos criogénicos en un único entorno, lo que allana el camino hacia la primera computaora cuántica tolerante a fallos del mundo, que tiene planeado lanzar en 2029.

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