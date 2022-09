En un reciente evento, Intel presentó lo más nuevo de su portafolio de procesadores (CPU) para escritorio. Se trata de su 13va generación de chips, la cual lleva por nombre Intel Raptor Lake. A propósito de ello, la firma tecnológica mostró los rendimientos de sus CPU en videojuegos y los comparó con la 12va generación Intel y también con la oferta de su rival AMD.

Como se recuerda, esta generación de procesadores cuenta con las series Intel Core i5, i7 e i9. El principal atractivo de estos son su gran velocidad para procesar la información, así como su gran compatibilidad con versiones anteriores de la compañía.

Intel presentó su 13va generación de procesadores. / Intel

Además, el CPU más potente de Intel es el Core i9-13900K, que cuenta con 24 núcleos y 5,8 GHz de velocidad del reloj. Según sus creadores, comparado con su versión anterior, mejora su rendimiento en un 24% en videojuegos, mientras que llega hasta el 34% en la creación de contenido.

De acuerdo a Intel, su modelo Core i9-13900K supera al Ryzen 9 5950X de AMD en desempeño. Esto se evidencia, en primera instancia, en la cantidad de fotogramas por segundo (FPS) que se puede ver en pantalla.

Por ejemplo, encontramos una mejora del 58% en promedio de FPS en Marvel’s Spider-Man Remastered, un 52% en Arcadegeddon, 31% en Far Cry 6, 16% en Counter-Strike: Global Offensive o un 6% en World of Warcraft Shadowlands.

Rendimiento del Intel Core i9 13900K. / Intel

Por otro lado, Intel indica que también se ha mejorado la consistencia en cuanto a los FPS, logrando una relación de FPS en algunos videojuegos mucho mayor. Yendo a los casos en concreto, en The Riftbreaker el CPU I9-13900K supera al AMD Ryzen 9 5950X en un 107%, en Marvel’s Spiderman-Man Remastered hay una ventaja de 52%, en Far Cry 6 de 34%, World of Warcraft Shadowlands de 15% y en Total War Warhammer III de 11%.

Cabe señalar que algunos videojuegos trabajan mejor con determinados procesadores porque han sido optimizados para estos gracias a un acuerdo entre los desarrolladores y los fabricantes. Dicho de otra forma, títulos como Total Warhammer o el próximo Call of Duty Modern Warfare II contarán con un mayor rendimiento con los CPU de Intel de nueva generación.