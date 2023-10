El televisor es quizás uno de los electrodomésticos que se puedan dañar más fácilmente en un hogar. Solo basta un descuido cuando se está haciendo aseo para averiar accidentalmente la pantalla de este aparato. Eso fue precisamente lo que le pasó a una joven en Chile, pero la manera en que intentó “reparar” el dispositivo es lo más curioso.

La mujer contó en un video de su cuenta en la red social TikTok lo que le pasó con el televisor y la particular manera que se le ocurrió para arreglar el daño.

En el clip que se volvió viral, la usuaria que se identifica en la plataforma de videos cortos como @la.freidora, explicó que realizaba limpieza a sus aparatos y cuando se dispuso a limpiar el televisor, notó un plástico protector, el cual empezó a retirar cuidadosamente. Sin embargo, el plástico resultó ser parte fundamental de la pantalla del televisor.

La mujer relató que cuando cayó en cuenta de que no debería seguir retirando el plástico, se detuvo, pero ya el daño ya estaba hecho.

Preocupada, la joven buscó una cinta adhesiva y como pudo unió los pedazos rotos de la pantalla.

La historia que le sucedió a esta mujer ha generado diversas reacciones por parte de los internautas.

“Esto es como cuando me saqué el lente de contacto y no tenía lente… se me había caído!! me estaba pellizcando la conjuntiva!”, “jaja no fuiste la única, me pasó con la mica del panel de la lavadora, creyendo que era el film protector le saque la mica ahora no tiene botones”, fueron algunos de los comentarios que le hicieron” y “Hazte unos lentes y así solo puedes ver el televisor tú”, comentaron algunos.