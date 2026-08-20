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Dual 8 Elites REMITIDA / HANDOUT por QUALCOMM 20/8/2026
Dual 8 Elites REMITIDA / HANDOUT por QUALCOMM 20/8/2026
/ QUALCOMM
Por Agencia Europa Press

Qualcomm presentará dos nuevos procesadores de gama alta pertenecientes a la serie Snapdragon 8 Elite, con los que ofrecerá “el doble de opciones” a los fabricantes de dispositivos móviles.

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