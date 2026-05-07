Qualcomm ha presentado los nuevos procesadores para ‘smartphones’ de las gamas bajas, Snapdragon 4 Gen 5 y Snapdragon 6 Gen 5, que se han diseñado para dar respuesta a las necesidades de la vida real, incidiendo en la batería, el rendimiento y la cámara.

El fabricante de semiconductores se ha referido a la situación que vive actualmente la industria tecnológica con la escasez de memorias y el alza de los precios. Asegura que están trabajando con sus socios para abordarla de la mejor manera posible.

En esta intención se incluyen los nuevos procesadores Snapdragon 4 Gen 5 y Snapdragon 6 Gen 5, que han sido diseñados para impulsar necesidades reales en lugar de buscar picos de innovación, aunque están optimizados para ofrecer un rendimiento equilibrado.

La compañía ve en las series Snapdragon 6 y 4 (de gama media y de entrada, respectivamente) dos procesadores críticos para llegar a un amplio rango de consumidores y llevarles las experiencias que realmente les importan, como una batería que dure, una cámara de calidad, el rendimiento y una conectividad fiable.

Snapdragon 4 Gen 5

Así, Qualcomm asegura que Snapdragon 4 Gen 5 cuenta con todas las características esenciales que los usuarios necesitan en su día a día, con el impulso que ofrece la GPU Adreno, que mejora en un 77 por ciento respecto del chip predecesor, para obtener un rendimiento fluido.

También incluye una CPU Kryo y la tecnología Snapdragon Smooth Motion IU, que mejora la experiencia de uso al agilizar la carga de aplicaciones en un 43 por ciento y reducir en un 25 por ciento las interrupciones o microparones en la pantalla.

Es un procesador fabricado con un proceso de 4nm que mejora la eficiencia energética en un 10 por ciento, lo que se traduce en 1,7 horas más de ‘streaming’ de música, una hora más de ‘streaming’ de vídeo, 35 minutos más de llamadas de voz y 15 minutos más de navegación en internet.

En conectividad, este procesador tiene soporte para la conectividad 5G con 3GPP la versión 17 y para dual SIM con 5G en ambas, y ofrece velocidades de descarga de hasta 2,8Gbps. Incluye la tecnología Smart Network Selection 3.0 de Qualcomm, que selecciona la mejor red para cada escenario.

Está preparado para soportar características inteligentes para mejorar las fotografías, como la exposición automática, el enfoque automático y el balance de blancos automático. Asimismo, habilita la estabilización electrónica de imagen y la detección inteligente del rostro.

A ello se suma el soporte para jugar a 90 fotogramas por segundo y tecnologías que mejoran la experiencia de audio, como Qualcomm Aqstic, Qualcomm aptX y el ‘streaming’ de música a 96Hz.

Snapdragon 6 Gen 5

Con Snapdragon 6 Gen 5, Qualcomm ofrece características algo más avanzadas, pensadas para los dispositivos de gama media, respaldadas por el rendimiento de la GPU Adreno, que es un 21 por ciento superior al de la generación anterior.

De esta forma, el procesador ofrece la suficiente potencia gráfico para los videojuegos y el ‘streaming’. También está fabricado con un proceso de 4nm que mejora la eficiencia energética en un 8 por ciento respecto a su predecesor, con lo que ofrece hasta dos horas de ‘streaming’ de música hasta 38 minutos más de videojuegos.

Snapdragon 6 Gen 5 también incorpora Snapdragon Smooth Motion IU, que mejora la estabilidad y fluidez de la pantalla en un 18 por ciento e inicia la aplicaciones un 20 por ciento más rápido.

En lo que respecta a la cámara, el procesador introduce tecnología de visión nocturna basada en inteligencia artificial, que mejora escenas con poca luz para obtener imágenes más brillantes y detalladas. Mejora también el zoom, ofreciendo soporte para hasta cien aumentos, y admite cámaras de 32 megapíxeles.

También ofrece una experiencia inmersiva en ‘gaming’, con tecnologías como Qualcomm Adaptive Performance Engine 4.0, Snapdragon Game Super Resolution y Qualcomm Frames Per Second 3.0, que optimizan el rendimiento, la resolución y la fluidez.

Qualcomm también ha destacado el soporte para la conectividad, con 5G (3GPP la versión 17) y velocidades de descarga de hasta 2,8Gbps, así como con la tecnología FDD Uplink, que matiene estables las conexiones. Cuenta también con Smart Network Selection 3.0 y Qualcomm FastConnect que admite WiFi 7 y Bluetooth 6.0.

La compañía ha informado de que Snapdragon 6 Gen 5 llegará próximamente en dispositivos de marcas como Honor y Redmi, mientras que Snapdragon 4 Gen 5 impulsará dispositivos de OPPO, realme y Redmi.