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Procesadores Snapdragon 4 Gen 5 y Snapdragon 6 Gen 5.
Procesadores Snapdragon 4 Gen 5 y Snapdragon 6 Gen 5.
/ QUALCOMM
Por Agencia Europa Press

Qualcomm ha presentado los nuevos procesadores para ‘smartphones’ de las gamas bajas, Snapdragon 4 Gen 5 y Snapdragon 6 Gen 5, que se han diseñado para dar respuesta a las necesidades de la vida real, incidiendo en la batería, el rendimiento y la cámara.

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