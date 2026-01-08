Asus anunció durante el CES 2026 la Zenbook A16 (UX3607), una laptop premium diseñada para cerrar la brecha entre la ultraportabilidad y el rendimiento sin concesiones. Se trata de la laptop impulsada por Snapdragon más rápida de la historia, equipada con el último procesador Snapdragon X2 Elite Extreme de 18 núcleos, gráficos de nivel profesional y una NPU de 80 TOPS, todo integrado en un chasis ligero de solo 1.2 kg. La Zenbook A16 ofrece un rendimiento de nivel de escritorio en un factor de forma excepcionalmente delgado y móvil.

La nueva Zenbook A16 continúa la tradición de innovación en diseño e ingeniería de la línea Zenbook. Construida con Ceraluminum, un material patentado con una durabilidad notable y resistencia a rayones, desgaste y huellas dactilares, la laptop combina fuerza estructural con un acabado elegante y con una sensación táctil única. A pesar de su amplia pantalla Asus Lumina OLED 3K de 16 pulgadas, el equipo es más ligero que muchos modelos de 14 pulgadas. La Zenbook A16 encarna la filosofía de “ver más, cargar menos” de Asus, ilustrando el enfoque en crear dispositivos potentes pero prácticos para profesionales modernos y viajeros. Representa un nuevo referente para el rendimiento móvil: una potencia de IA diseñada para quienes exigen productividad sin límites, visuales 3K OLED inmersivos y operación durante todo el día sin necesidad de cargador.

Rendimiento extremo para multitarea sin esfuerzo

La potencia se une a la precisión con el procesador Snapdragon X2 Elite Extreme de la Zenbook A16, que combina 18 núcleos y un rendimiento de NPU de 80 TOPS para desbloquear la próxima era de la computación mejorada por IA. Este chip representa un salto notable en el rendimiento de la CPU y la GPU, al tiempo que optimiza la eficiencia superior de la batería.

El rendimiento de la GPU de siguiente nivel habilita casos de uso completamente nuevos en un diseño delgado y ligero. Los usuarios ahora pueden realizar tareas de edición y renderizado de medios más fácilmente que nunca, y disfrutar de un rendimiento en juegos comparable al de una tarjeta gráfica dedicada. Ya sea ejecutando cargas de trabajo creativas complejas o manejando múltiples aplicaciones de productividad, la Zenbook A16 ofrece un rendimiento fluido y sin retrasos en cada escenario.

La combinación de alta eficiencia y gestión térmica avanzada garantiza un rendimiento de primer nivel sostenido sin sobrecalentamiento ni ruido excesivo. Este equilibrio perfecto permite que la Zenbook A16 se adapte sin esfuerzo a cualquier tarea, convirtiéndola en una verdadera compañera para profesionales, creadores y estudiantes por igual.

Ve más, escucha más, carga menos

La Zenbook A16 redefine la computación ligera sin sacrificar el espacio visual. Con una pantalla Asus Lumina OLED 3K de 16 pulgadas a 120Hz y 1100 nits de brillo, ofrece colores vívidos, negros profundos y visuales ultra fluidos que rivalizan con las experiencias de escritorio. A pesar de la pantalla expansiva, su elegante chasis de Ceraluminum mantiene el peso en apenas 1.2 kg.

El Ceraluminum es un material avanzado resistente al desgaste, los rayones y las manchas, lo que garantiza que la Zenbook A16 pueda soportar los rigores de la movilidad diaria manteniendo su apariencia impecable por más tiempo. Complementada con una matriz completa de puertos de E/S de tamaño estándar y hasta seis potentes bocinas, ofrece audio inmersivo Dolby Atmos y conectividad total para trabajar o entretenerse en cualquier lugar.

Ligereza total, energía constante

La Zenbook A16 está diseñada para operar todo el día sin estar conectada a la corriente. Con más de 21 horas de duración de batería con una sola carga, soporta jornadas extendidas de productividad en vuelos largos, días universitarios o sesiones de trabajo remoto. La gestión de energía optimizada del procesador Snapdragon X2 Elite Extreme asegura que cada vatio cuente, entregando un alto rendimiento sin comprometer la autonomía.

Ya sea trabajando, estudiando o creando en movimiento, la Zenbook A16 empodera los estilos de vida modernos con una portabilidad y resistencia inigualables.