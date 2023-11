El estadounidense Marc Randolph se hizo conocido por ser el cofundador y primer presidente de la empresa pionera de streaming de películas, Netflix.

El aplastante éxito de la compañía que fundó junto a Reed Hasting lo ha convertido en una figura cotizada a la hora de aprender sobre la puesta en acción efectiva de las ideas, razón por la que el podcast ‘How Success Happens’, de la revista ‘Entrepeneur’.

En el podcast, Randolph confiesa que la idea de “alquilar películas por correo” surgió en una lluvia de ideas que tuvo en el carro con Hasting, de la que únicamente surgió la conclusión de que había sido una pésima ocurrencia, y que la mejor oportunidad de negocios la tendrían con una marca de champú personalizable.

“Marc me dijo que después de 40 años de iniciar negocios y asesorar a compañeros emprendedores, ha aprendido que en realidad no existe una buena idea. Dijo que toda idea se derrumba bajo el peso de tener que enfrentar un problema real, pero una vez que reconoces eso, puedes comenzar a probar la idea y descomprimir las razones por las que no está funcionando”, explicó el entrevistador, Robert Tuchman.

Fue así, entonces, como empezó Netflix, como una idea loca que tuvieron dos amigos, sin siquiera la certeza de que un DVD aguantaría un viaje por correo, pero con la perseverancia suficiente para animarse a intentarlo.

“He hablado con innumerables personas que atribuían su éxito al dinero o la fama, pero Marc era diferente. Marc mide su éxito en función de lo feliz y realizado que lo hace un proyecto”, escribió Tuchman.

Qué dijo Marc Randolph sobre Bill Gates

Randolph reveló en el podcast que durante su tiempo como CEO de Netflix tuvo la oportunidad de conocer a muchos otros empresarios exitosos, con los que pudo hablar sobre hábitos de vida, y entre ellos se encuentra el filántropo y cofundador de Microsoft, Bill Gates.

Marc contó que, en alguna ocasión, Gates le había explicado que temprano en su vida tomó la decisión de nunca comprar boletos de primera clase en los aviones debido a que “no había una buena relación entre el costo y el beneficio”

Para el empresario, todos los pasajeros llegarán al destino en el mismo avión y en el mismo tiempo de viaje, por lo que no encontraba sentido en pagar un tiquete mucho más costoso si no le iba a traer un beneficio verdaderamente aprovechable, como lo sería, por ejemplo, llegar más rápido.

Cabe recalcar que, según la revista Forbes, Bill Gates es la sexta persona más rica del planeta en 2023, por lo que muchos se preguntarán en qué lo puede afectar pagar más por un tiquete.

Sin embargo, la mentalidad que tanto Gates como Randolph implementaron y tratan de explicar no ve a la riqueza como un medio para obtener lujos, sino como algo más práctico. “¿Para qué sirve la riqueza al final? Además de brindar seguridad, también brinda flexibilidad”, explicó Marc.

“Después de todas las experiencias que he tenido al cofundar Netflix e invertir en muchas grandes empresas, lo más importante que he aprendido sobre el dinero es que, una vez que tienes suficiente, puedes elegir tener menos, pero a cambio de elegir cómo gastar tu tiempo. Y dedicar tu tiempo a hacer algo significativo para ti… Eso vale mucho más que un Maserati”, concluyó.

El Tiempo / GDA