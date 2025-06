¿Crees que una crisis termina cuando deja de ser tendencia en redes sociales? Piénsalo de nuevo. En mi recorrido por las estrategias militares de la historia —desde las tácticas relámpago de Aníbal en los Alpes hasta la tenacidad de Churchill en el Blitz— descubrí una verdad incómoda: ganar batallas no garantiza vencer guerras. Aníbal lo demostró en Cannas: triunfó en cada enfrentamiento, pero su falta de planificación integral lo condenó. Churchill lo sintetizó con crudeza: ‘Los planes son inútiles; la planificación, esencial’, recordándonos que los protocolos rígidos fracasan, pero la preparación constante es nuestro único escudo.

Y si hoy Sun Tzu observara nuestra vida campo digital, susurraría: ‘La suprema excelencia en ciberseguridad no está en derrotar al hacker, sino en disuadirlo de atacar’. Tres eras, una misma lección: la victoria perdurable nace de la planificación integral, la adaptabilidad implacable, la disuasión inteligente y la preparación constante para tejer el hilo conector entre todas.

¿Alguna vez pensaste que una crisis termina cuando deja de ser tendencia en X? Esta percepción es errónea. Es como creer que un resfriado desaparece porque ya no estornudas, mientras la fiebre sigue campando a sus anchas. En el mundo de las cibercrisis, las secuelas son más persistentes. Por eso, en nuestro evento “Reiniciando el Sistema”, Ana María Muñoz de FTI Consulting nos recordará que la resiliencia no es reaccionar, sino prepararse. Como dijo Sun Tzu: “La mejor victoria es la que no requiere luchar” y, en ciberseguridad, eso se traduce en tener un plan impecable antes de que el caos toque la puerta.

Comprender qué es una cibercrisis es fundamental para prepararse adecuadamente. Según Ana María Muñoz, es ese momento en que un incidente de seguridad digital impacta la estabilidad, reputación y confianza de una empresa. Pero ojo, no es una crisis cualquiera.

Esa se puede entender como una que evoluciona en tiempo real, como si los pasos del atacante son tan impredecibles como el algoritmo de Instagram. Y donde, además, hay actores anónimos que alimentan la incertidumbre y la impredecibilidad. En ese momento, no hay información ni datos sensibles de la empresa que no puedan ser expuestos.

Una cibercrisis es como jugar ajedrez contra un pulpo: tiene 8 brazos reaccionando al unísono a tus movimientos y a una velocidad de atleta de élite. Sin embargo, más allá de la descripción, la vulnerabilidad humana es un factor clave en la mayoría de las cibercrisis.

Como comenta Ana María: el 70% de las brechas de seguridad se debe a errores humanos. ¿La razón? Contraseñas como “123456”, empleados que caen en ‘phishing’ con la misma facilidad que en ofertas del Black Friday, y la falsa creencia de que “el antivirus lo soluciona todo”.

“Las cibercrisis son como el COVID: no es cuestión de si te va a pasar, sino de cuándo”, añadió en su entrevista en el diario El Comercio. La mejor vacuna es instruir y anticipar a toda tu organización, porque, ¿de qué sirve un firewall si alguien le da “clic aquí para ganar un iPhone”?

Ana María también define la inteligencia artificial como “un cuchillo de doble filo” en el contexto de la ciberseguridad. Pues tiene, primero, el lado luminoso: detecta amenazas, aísla ataques y responde en milisegundos. Y segundo, el lado oscuro: crea ataques tan sofisticados como el ‘phishing’ hiperpersonalizado, ‘deepfakes’ de tu jefe pidiendo transferencias, el verdadero caos en HD.

La IA no es magia; es una herramienta. Y como un martillo, puede construir un muro o romperte el dedo.

Perú multiplicó por 9 sus ciberamenazas en 2024 (¡nueve veces!). ¿Por qué somos el blanco favorito? La preparación insuficiente sumada a una cultura digital débil que piensa que la ciberseguridad es “cosa de TI”, y una regulación inmadura que se rezaga mientras la región avanza, nos convierte en un blanco fácil. Las consecuencias de esta falta de preparación se traducen en pérdidas económicas significativas, daños reputacionales y una mayor vulnerabilidad ante ataques futuros. Ana María lo resume con ironía: “Somos como turistas perdidos en la dark web: sin mapa, sin brújula y con la cartera en la mano”.

En el evento “Reiniciando el Sistema” de Number6, Ana María Muñoz y otros expertos nos enseñarán a construir resiliencia desde la preparación, no el pánico. Porque, como ella comenta y comparto: “La ciberseguridad es un viaje, no un destino”.