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XV Jornadas de Leucemia Aguda
Por Agencia EFE

Las XV Jornadas de Leucemia Aguda han comenzado en Madrid este miércoles para reunir durante dos días a expertos de España, Europa y Latinoamérica con el fin de analizar los avances más relevantes en el diagnóstico y tratamiento de las leucemias agudas y otras neoplasias hematológicas.

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