Las XV Jornadas de Leucemia Aguda han comenzado en Madrid este miércoles para reunir durante dos días a expertos de España, Europa y Latinoamérica con el fin de analizar los avances más relevantes en el diagnóstico y tratamiento de las leucemias agudas y otras neoplasias hematológicas.

Su coordinador y jefe del Servicio de Hematología y Hemoterapia del centro oncológico MD Anderson Cancer Center Madrid - Hospiten, Adolfo de la Fuente, ha explicado a EFE que se están viendo “grandes avances sobre los mecanismos que subyacen para que aparezca una leucemia aguda” y que ayudan a entender cómo se comporta la enfermedad ante las terapias existentes.

Adolfo de la Fuente, jefe del Servicio de Hematología y Hemoterapia de MD Anderson Cancer Center Madrid - Hospiten, durante el congreso sobre Leucemia que se celebra este jueves en la sede del MD Anderson Madrid - Hospiten. (EFE/David Fernández) / David Fernández

Uno de los principales focos del congreso, que se celebra en el auditorio del centro en Madrid, es el tratamiento de la leucemia mieloide aguda (LMA), cuyas nuevas terapias están cambiando el abordaje tradicional, basado en quimioterapia intensiva.

La medicina de precisión, las terapias CAR-T de inmunoterapia, los síndromes mielodisplásicos (enfermedades de la médula ósea donde no se generan suficientes células sanguíneas sanas) o la aplicación de la inteligencia artificial (IA) en la hematología son otras de las temáticas de los dos días de encuentros.

Sobre la IA, el doctor de La Fuente ha resaltado que en la actualidad está ayudando a reducir el tiempo de revisión bibliográfica para tomar una decisión sobre el tratamiento de un paciente.

“Si antes teníamos que dedicar a lo mejor horas a revisión bibliográfica y en distintas plataformas, y estar seguros de si habíamos tenido o no acceso a toda la evidencia [...], estas tecnologías nos ayudan a tener disponible esa información para revisarla. Y en consecuencia, que la decisión sea la más sensata y oportuna”, ha alabado.

Otro de los participantes en las jornadas es el hematólogo de MD Anderson Cancer Center en Houston (Estados Unidos) Guillermo García-Manero, que presenta los resultados de un ensayo clínico en el que han participado varios ponentes de las jornadas sobre un medicamento para los síndromes mielodisplásicos.

“De una manera un poco inesperada vemos una mejoría en la supervivencia de pacientes”, ha ensalzado.

(*) MD Anderson Cancer Center Madrid - Hospiten colabora con EFE en la difusión de este contenido.