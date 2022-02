Conforme a los criterios de Saber más

Una de las designaciones más llamativas en el nuevo gabinete ministerial de Pedro Castillo fue la del médico Hernán Condori Machado como titular del Ministerio de Salud, no solo por tener una investigación en curso por parte de la fiscalía anticorrupción, sino porque promocionaba una sustancia a la que se le atribuyen múltiples propiedades beneficiosas para la salud, pero que no cuenta con evidencia científica.

A poco de su nombramiento como titular del Minsa, se empezó a conocer algo de la hoja de vida de Condori Machado: fue director de la Red de Salud de Chanchamayo entre el 2011 y el 2014, y fue designado director regional de la Dirección Regional de Salud de Junín. Pero también apareció un video -del cual no se conoce la fecha exacta- donde aparece, desde su consultorio, promocionando el polémico Cluster X2.

En el video, Condori se presenta como médico cirujano -aunque el consultorio médico desde donde graba lleva su nombre y consigna que atiende pacientes obstétricos- y explica que existen diferentes tipos de agua, entre ellos el ”agua arracimada”, y señala que “es con la que nosotros nacemos y, conforme va pasando los años, la vamos perdiendo”.

El flamante ministro indica que esta pérdida es la “causante de una serie de trastornos metabólicos” que “generan enfermedades”. Agrega que esos problemas se pueden solucionar consumiendo Cluster X2, el producto que promociona.

Según el nuevo ministro de Salud, si se diluye una tapita de esa “agua arracimada” en un litro de agua de manantial y se debe consumir durante todo el día.

¿Qué es el agua arracimada?

“El agua arracimada es un agua con sus moléculas ordenadas, como un hexágono”, explica en el video el ministro Condori. De acuerdo con sus promotores, este tipo de agua tiene la posibilidad de causar cambios moleculares, que le permiten penetrar de manera más sencilla en las células , aumentando así la absorción de los suplementos alimenticios.

Lo interesante es que, al buscar en Google más información sobre esta “agua arracimada” hay unos 13.000 resultados, la mayoría hablando sobre los productos relacionados. Sin embargo, cuando se hace la búsqueda con el concepto “agua hexagonal” la cosa cambia. Algo así como los diferentes nombres que, con el paso del tiempo iba recibiendo el MMS (suplemento mineral milagroso, solución mineral maestra, solución mineral milagrosa, etc.).

Al día de hoy, hay más de 6,8 millones de resultados para ese concepto, vinculado también con el de “agua estructurada”. Sin embargo, al hacer la búsqueda en diferentes bases de datos de estudios científicos no evidencia relacionada a las propiedades que se le atribuyen. Lo cierto es que el agua adopta una estructura hexagonal solo cuando se convierte en hielo.

¿Pero funciona o no?

De acuerdo con la información consignada en la página web del producto, Cluster X2 consiga como funciones clave la distribución más eficiente de nutrientes esenciales, el aumento de la hidratación celular, el mejoramiento de la función y comunicación celular, y la capacidad de promover la eliminación de desechos y toxinas.

Claro, todas ellas llevan al lado un asterisco y más abajo se detalla que “ninguna de estas afirmaciones ha sido evaluada por la Dirección de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. Este producto no pretende diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad”.

El médico Percy Mayta-Tristán, director de Investigación de la Universidad Científica del Sur, considera que estos hechos dejan en evidencia que Condori Machado no tiene una buena base científica. “No es alguien que tome la ciencia como algo de su accionar, sino más bien, dado que recomienda este tipo de productos, busca un beneficio económico más allá de la salud de sus pacientes. El producto que el promocionó pertenece a una empresa, por lo tanto, debió obtener algún tipo de beneficio económico ”, recalca.

A su entender, la ponderación del ministro al acceso económico por la venta de este producto, y no saber qué pasaría con quienes se animaran a consumirlo, pone en tela de juicio cuál será su comportamiento a la hora de manejar la salud en el país.

“De hecho, hemos tenido problemas claros en el manejo inicial de la pandemia cuando se compró de forma excesiva ivermectina o cuando se utilizaba hidroxicloroquina y azitromicina. Y a pesar de que no había evidencia científica, se mantuvo la aplicación de esos productos. No sabemos cuál será su comportamiento ahora, si le hará caso a las entidades científicas, como el Instituto Nacional de Salud (INS), o cuáles serán los criterios que asumirá y en quién va a confiar para tomar las decisiones más adecuadas . Hay que tener en cuenta que, si bien se ha avanzado en la vacunación, hay temas pendientes: hubo la denuncia de que se disminuyó el presupuesto en tuberculosis, VIH y cáncer. No sabemos si esta gestión lo va a corregir o no. También está pendiente el fortalecimiento del INS; hay una ley desde mayo del 2020 que todavía no se ha implementado, y no sabemos si esta poca vocación científica del ministro hará que se concrete o que se debilite”, indica Mayta-Tristán.

Recomendaba ivermectina y azitromicina

En otro video compartido en Facebook, pero en abril del año pasado, aparece el ahora ministro Condori Machado brindando algunas recomendaciones para prevenir contagios del COVID-19.

Además de recomendar el aislamiento, la buena ventilación de ambientes y la hidratación constante para los contagiados, hace referencia al consumo de ivermectina y la azitromicina

“Es controversial el tratamiento, el manejo [de pacientes con COVID-19]. Porque el uso de la ivermectina… hay trabajos científicos que demuestran que sí [funciona]… la ivermectina en la primera etapa de la enfermedad. Una gota por cada kilo de peso. Si usted pesa 60 kilos, 60 gotas por dos días. Controversial el uso de la azitromicina, pero lo estamos dando. Una tableta por cinco días […] Ya en manejo hospitalario, si hay un compromiso pulmonar, un compromiso en la cual… en el hemograma aparece una leucocitosis, de repente marcada, comenzamos a utilizar antibióticos de manejo hospitalario…”, indica en el video el nuevo titular del Minsa.

En marzo del 202, un mes antes de la publicación de ese video, el Minsa ya había anunciado que detendría el uso de la ivermectina en el tratamiento del COVID-19 “porque no tiene utilidad”. En el caso de la azitromicina, el Ministerio de Salud ya la había retirado de las guías del tratamiento contra el COVID-19 desde octubre del 2020.





