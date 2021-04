La campaña de vacunación avanza en el país, por lo que más personas estarán protegidas frente al COVID-19, pero es necesario aclarar una serie de puntos importantes que ayudarán a que las personas sepan qué hacer luego de la vacunación.

¿Para qué sirven las vacunas?

Una de las ideas más extendidas respecto a la vacuna contra el COVID-19 es que una vez inmunizado ya no es posible contagiarse. Según entidades como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), en principio, la finalidad de las vacunas es evitar que la persona inmunizada no desarrolle una enfermedad grave, necesite hospitalización y fallezca.

Sí es posible que la persona vacunada se contagie y también es posible que, en menor medida, siga transmitiendo la enfermedad. Estos detalles aún están en investigación.

“Las vacunas contra la COVID-19 protegen contra esta enfermedad porque inducen inmunidad contra el virus SARS-Cov-2 que la causa, es decir, reducen el riesgo de que de este cause síntomas y tenga consecuencias para la salud. La inmunidad, que ayuda a las personas vacunadas a luchar contra este virus en caso de infección, reduce la probabilidad de que lo contagien a otras personas y, por tanto, también protege a estas”, dice la OMS.

La vacunación contra el COVID-19 es importante, además, porque se ha demostrado que la inmunidad proporcionada por la infección natural es menos fuerte que la proporcionada por las vacunas.

Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC), “el riesgo de enfermedad grave y muerte por COVID-19 supera en gran medida cualquier beneficio que pueda aportar la inmunidad natural. Las vacunas contra el COVID-19 ayudarán a protegerlo al crear una respuesta de generación de anticuerpos (sistema inmunitario) sin que deba sufrir la enfermedad” .

Si bien existen grupos con mayor riesgo de enfermarse de gravedad por COVID-19, esto no quiere decir que un joven o niño no pueda presentar un cuadro grave o incluso morir por la enfermedad, ya que, por el momento, no hay forma de saber cómo afectará el COVID-19 a una persona en particular.

¿Cuándo estoy protegido?

Los datos disponibles en el mundo y en el Perú muestran que las vacunas ya están mostrando sus efectos a nivel de la población. En Israel, por ejemplo, la vacunación completa de un porcentaje importante de personas ha permitido que comiencen a retomar actividades habituales. En el Perú, un reciente reporte mostró que la mortalidad por COVID.19 cayó entre los médicos con las dosis de Sinopharm.

Para que el efecto de las vacunas llegue a su mayor potencial, las personas deben completar todas las dosis. Actualmente, todas las vacunas, salvo la de Johnson & Johnson, requieren de dos dosis. Si la persona recibe la primera dosis y no completa su esquema con la segunda, entonces la protección que ofrece la vacuna no llegará a ser óptima, lo que la pondría en riesgo incluso de tener un cuadro grave de la enfermedad.

“No se considera que una persona tiene la vacuna completa hasta dos semanas después de su segunda dosis de las vacunas contra el COVID-19 de Pfizer/BioNTech [que se usa en Perú] o Moderna, o dos semanas de la dosis única de la vacuna contra el COVID-19 Janssen de Johnson & Johnson”, dicen los CDC.

En el caso de la vacuna de Sinopharm o AstraZeneca, la persona se considera vacunada por completo luego de por lo menos dos semanas de recibir la segunda dosis.

Es muy importante que las personas tengan las dos dosis. (Foto: Pixabay)

¿Por qué es clave seguir usando mascarilla?

Durante el período entre la primera y segunda dosis, la persona “debe seguir recurriendo a todas las herramientas disponibles [ uso de mascarilla, lavado de manos y distancia física ] para protegerse y proteger a otras personas hasta estar totalmente vacunado”, señalan los CDC. Las mismas indicaciones se aplican para el periodo posterior a segunda vacuna.

Debido a que es posible que una persona vacunada transmita el COVID-19 a una no vacunada, será necesario seguir respetando las medidas de protección hasta que la mayor cantidad de la población esté inmunizada.

La OMS reitera que “si bien la vacuna contra la COVID-19 lo protegerá de enfermar gravemente y morir, aún no sabemos hasta qué punto evita que se infecte y transmita el virus a otras personas. Para ayudar a mantener a los demás a salvo, continúe respetando la distancia mínima interpersonal de seguridad de un metro, cúbrase con el codo al toser o estornudar, lávese las manos con frecuencia y use una mascarilla, especialmente en espacios cerrados, concurridos o mal ventilados”.

Es importante considerar que es posible que la persona que fue inoculada una sola vez pueda adquirir la enfermedad en el espacio que hay entre la primera y segunda dosis. Luego de ello, según el país en que vivan, es posible que algunas restricciones como el uso de mascarillas para los vacunados se flexibilicen, como sucede en EE.UU. e Israel.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RELACIONADO

¿Qué vacunas chinas están llegando a Latinoamérica?

TE PUEDE INTERESAR:

Síguenos en Twitter: