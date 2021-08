Conforme a los criterios de Saber más

Fue en 2001 cuando Konami dio origen a Pro Evolution Soccer (PES), una de las sagas de videojuegos de fútbol más importantes de la historia. Luego de lanzar juegos como International Superstar Soccer o Winning Eleveng, la compañía japonesa se enfocó exclusivamente en PES por más de 20 años.

Desde su nacimiento a principios del siglo, el simulador se había posicionado como uno de los más populares a nivel mundial, estrenando año a año una nueva versión. Sin embargo, PES venía sufriendo los embates del videojuego FIFA de turno, que poco a poco le quitaba las principales licencias como la Champions League y la Copa Libertadores, y también parte del público.

Es por ello que Konami acaba de anunciar una reestructuración en su saga deportiva. Este cambio se traduce en la muerte de PES y el nacimiento de eFootball, un videojuego gratuito y multiplataforma (con juego cruzado entre consolas, PC y dispositivos móviles). Su fecha de lanzamiento aún no ha sido confirmada, pero se reveló que estrenará en la próxima primavera.

Sobre el anuncio de eFootball, las opiniones en redes sociales han sido divididas. Podemos ver desde los fanáticos que se encuentran tristes por la noticia, hasta los seguidores que esperan con ansias el cambio que revitalice la franquicia. Pero, ¿qué piensan los jugadores profesionales al respecto? El Comercio conversó con tres ‘pro-players’ nacionales, quienes comentaron acerca del nuevo eFootball.

“Konami se adapta a los cambios de la industria”

Piero Tapia es uno de los jugadores peruanos más reconocidos de la comunidad peruana de PES. En su historial de victoria encontramos haber ganado en tres oportunidades el JuegaPES, una de los torneos de PES más importantes y populares de la región.

Sobre eFootball, el nuevo juego de la saga, Tapia dijo lo siguiente: “ Konami se está adaptando a los nuevos cambios en la industria del Gaming . Los juegos “free to play” están funcionando bien en el mercado y el publico consumidor ha respondido de buena manera. A mi parecer es un buen cambio, me interesa mucho este arriesgo de Konami ”.

Piero Tapia ganó el JuegaPES en 2019 con el equipo de Universitario de Deportes eSports. (Imagen: archivo personal)

Asimismo, en cuanto a cómo afectaría un juego multiplataforma a las competencias profesionales, el jugador peruano respondió: “Viene bien, ya que va a crear una integración entre todas las plataformas . También vamos a poder interactuar con todos los usuarios a nivel mundial, cosa que actualmente no es posible. Estoy entusiasmado con esta nueva entrega, espero cambios para bien ”.

“Es una de las últimas oportunidades de Konami para reengancharnos con el juego”

Fabricio Cuellar, excampeón nacional 2019 y ganador del torneo de Clanes 2020 de PES, reveló a El Comercio que el cambio de PES a eFootball le produce “tristeza y nostalgia” , por todos los años que la saga ha llevado el nombre de PES. Sin embargo, también resalta que mucha gente tendrá la oportunidad de conocer la franquicia eFootball, ya que será un juego gratuito.

Fabricio Cuéllar se coronó campeón del Torneo Nacional de PES 2019. (Foto: Difusión)

“Espero que sea un buen juego y se le da un beneficio de la duda. Es de las últimas oportunidades que le quedan a Konami para reengancharnos con el juego , para volver sentir esa pasión por el PES que sentíamos cuando jugábamos en PS2. Deseo que sea este PES explote nuevamente los videojuegos de fútbol en la nueva generación de consolas”, dijo.

Sobre el juego entre diferentes consolas, el jugador peruano dijo “ aún no me termina de convencer, porque el juego tendría que ‘correr’ en la PS5 y también en celulares . No lo termino de entender y no me parece una buena idea, pero ya veremos cómo se da y cómo se plantearán las competencias”.

Sin embargo, Cuellar destacó que ahora Konami podrá agrupar a todos los jugadores profesionales de PES en una sola competencia. “Eso nos ayuda, porque habrá mucha gente jugando y también jugadores de alto nivel ”, dijo,

‘eFootball’ será un título totalmente gratuito para las diversas plataformas.

“Es el presente y futuro de muchos videojuegos, y a eso apunta eFootball”

Ivo Luján, actual capitán de Alianza Lima eSports y reconocido jugador de la comunidad de PES local, ve con expectativas el lanzamiento de eFootball, pues le permitirá a muchos jugadores conocer de primera mano a la franquicia y, también, elegir qué modalidad de juego comprar o no.

“ Esto [los videojuegos como servicio] es el presente y futuro de muchos videojuegos, y a eso apunta eFootball ”, le dice a El Comercio.

Ivo Luján es el capitán de Alianza Lima eSports. (Imagen: 'Ivogol' / Facebook)

En cuanto al juego multiplataforma, Luján dice: “ Me parece genial por fin tener a todos los jugadores en un sistema crossplay , ya que antes no podíamos jugar con los que tenían una PC, Xbox o celular. Esto va unir más a la comunidad de eFootball”.

