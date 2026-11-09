La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31) comienza este lunes en Turquía con el desafío de acelerar el cumplimiento de los compromisos asumidos por los países frente al calentamiento global. El financiamiento, la eliminación progresiva de los combustibles fósiles y la adaptación aparecen entre los temas que dominarán la agenda. Brasil anunció propuestas de hojas de ruta y los pueblos indígenas insistirán con la demanda de acceso directo a los fondos climáticos.

“Esta será una COP que convertirá las promesas y los objetivos en resultados concretos, tanto en las negociaciones como en la Agenda Global de Acción Climática”, adelantó el secretario ejecutivo de la ONU para el Cambio Climático, Simon Stiell.

Martin Krause, director de Cambio Climático del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), expresó su esperanza en que esta conferencia envíe una señal contundente de mayor financiamiento, ya que mecanismos como el Fondo Verde para el Clima y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial son insuficientes.

Krause también consideró que un primer paso para implementar los compromisos es que los países presenten planes para eliminar gradualmente los combustibles fósiles, partiendo por el carbón, el petróleo y el gas natural.

En esta COP31, las negociaciones también se centrarán en los avances hacia el Objetivo Global de Adaptación. Según un reporte previo de PNUMA, los gobiernos se verán presionados para invertir en medidas que protejan a las comunidades vulnerables.

Como marco general, los países analizarán respuestas frente al anuncio del informe Limiting Overshoot de PNUMA sobre el aumento inevitable de la temperatura media global a más de 1.5 °C.

Desde el 7 de noviembre, líderes indígenas se reúnen en los caucus, espacios de representación para participar como observadores. Foto: cortesía Mary Lyons

Brasil y la agenda indígena

América Latina llega a esta edición de manera más fragmentada. “Los gobiernos de extrema derecha están interesados en la idea de explotar todo lo que hay en sus territorios”, comentó Andrés Gómez, director para América Latina de la Iniciativa del Tratado sobre Combustibles Fósiles, para Dialogue Earth.

En este contexto, Brasil sigue siendo clave. La presidencia de la COP30 de Belém anunció dos propuestas de hojas de ruta para abandonar progresivamente los combustibles fósiles y revertir la deforestación.

Los pueblos indígenas, por su parte, insistirán en la demanda de mecanismos para el acceso directo al financiamiento climático, según adelantaron a Mongabay Latam desde el equipo técnico que acompaña a organizaciones de América del sur. El Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI) emitió un comunicado con esta misma exigencia.

El artículo original fue publicado por Wilber Huacasi en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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