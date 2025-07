¿Por qué los Sony WH-1000 XM6 podrían ser los audífonos más completos en lo que va del año?

Tal vez Sony no sea la mejor compañía nombrando productos, pero es una de las mejores desarrollando equipos con una calidad de audio envidiable. Pude probar por algunas semanas los WH-1000XM6 (lo sé, nada sencillo de recordar), los audífonos tipo casco–o ‘over-ear’– más avanzados de la firma tecnológica, y la experiencia ha sido simplemente brutal, tanto en calidad de audio, cancelación de ruido como en la facilidad con la que se manejan los controles.

La japonesa no la tiene fácil: no solo compite contra una infinidad de marcas y modelos —como los AirPods de Apple—, sino también contra sí misma. El XM6 (así llamaremos a los audífonos para no cansar tanto los dedos al escribir) es el sucesor del XM5, modelo ampliamente alabado por la crítica especializada y por los usuarios. El nuevo diseño carga con el peso de su antecesor sobre los hombros. ¿Logra superarlo?

Te atrapa a primera vista

El XM6 llega dentro de un estuche bastante elegante. En su interior, además de los auriculares, encontramos también un cable USB-C a USB-A y el cable jack de 3,5 mm.

Estamos ante auriculares voluminosos, que ofrecen beneficios frente a los ‘in-ear’, pero que seguramente no a todos les gusta llevar. En cuestión de gustos y tamaños, cada quien sabe lo que mejor le resulta. Sin embargo, cabe resaltar que, pese a sus dimensiones, son bastante ligeros (254 g). En mi caso, que los he llevado puestos por horas, muchas veces no he notado su presencia ni me he sentido cansado por su peso.

Eso sí, hay que alabar su presentación. El XM6 llega dentro de un estuche bastante elegante, me ha gustado mucho. Es muy práctico, entra con facilidad en la mochila para transportarlo a cualquier parte y evitar que se golpee. En su interior, además de los auriculares, encontramos también un cable USB-C a USB-A y el cable jack de 3,5 mm.

Si hablamos de su construcción, las almohadillas están rellenas de espuma y recubiertas de cuero vegano, dando como resultado una sensación extremadamente suave en la oreja, sin generar cansancio o incomodidad por la presión. Lo mejor de todo es que la vincha superior también está recubierta con el mismo material, lo que evita que sintamos la estructura en la cabeza.

Sonido y cancelación de ruido: lo mejor

Los XM5 dieron un paso adelante frente a los XM4; los XM6, más que lograr una evolución, mantienen la calidad de sus predecesores. ¿Está mal? Para nada. Así como la naturaleza no da saltos, la tecnología tampoco. En smartphones, por ejemplo, vemos cómo los nuevos modelos reciclan funciones o piezas de generaciones pasadas. Al menos por ahora, Sony ha encontrado el punto perfecto para ofrecer al usuario una experiencia destacada, y es su intención mantener la fórmula.

No solo hablamos de una buena calidad de sonido: es la interfaz completa la que funciona tan bien. Comenzando por el control de funciones mediante gestos: pausar o reanudar la música, subir o bajar el volumen, activar o desactivar la cancelación de ruido o el modo ambiente… Todas estas acciones responden con precisión milimétrica a los toques táctiles. Y desde la aplicación Sony Connect es posible personalizar esa configuración.

Además, estos auriculares proponen otras formas de interacción: se pueden controlar con gestos de cabeza o comandos por voz.

Si hablamos concretamente del audio, podemos afirmar que está cerca de una calidad de estudio. Las voces suenan nítidas, contundentes y con una presencia muy natural. Los instrumentos se distinguen con claridad, y cada matiz de la grabación se percibe con precisión, lo que enriquece la experiencia sonora. Parte de esta calidad se debe al nuevo procesador QN3, que incorpora una conversión digital-analógica optimizada y un sistema de reducción de ruido anticipado. Según Sony, esto permite obtener graves más profundos, definidos y controlados, así como un sonido general más equilibrado.

Cabe resaltar que, pese a sus dimensiones, son bastante ligeros (254 g).

Como era de esperarse, los XM6 son compatibles con audio de alta resolución (Hi-Res Audio), tanto por cable como de forma inalámbrica mediante el códec LDAC de Sony, siempre que el dispositivo de reproducción también lo soporte.

Además, si tu biblioteca musical incluye archivos comprimidos como MP3 o AAC, la tecnología DSEE Extreme entra en juego. Gracias al uso de inteligencia artificial, esta función reescala el audio en tiempo real para restaurar parte de las frecuencias altas que se pierden durante la compresión, logrando así una reproducción más cercana al audio original.

En conclusión, tenemos graves bastante marcados y agudos bien definidos. Y desde la app es posible ajustar la ecualización para encontrar el tono que más se adapte a tus preferencias.

Hemos dicho al inicio que una de las mejores cosas que los XM6 ofrecen es la cancelación de ruido. No exagero al decir que es de las mejores que he probado hasta ahora. He caminado por calles muy ruidosas —que en Lima las hay por montones— y gracias a ella he podido disfrutar de la música pese al ruido del entorno.

Aplicación 'Sony Connect'.

El procesador QN3 es, según Sony, hasta siete veces más rápido que el de la generación anterior. Este nuevo chip controla en tiempo real los seis micrófonos distribuidos estratégicamente en los audífonos, permitiendo una detección precisa del entorno. Gracias a esta potencia de procesamiento, el sistema analiza el ruido ambiente con gran exactitud y genera una onda sonora inversa para cancelarlo de forma notablemente efectiva.

Además, la tecnología Adaptive Noise Cancelling Optimiser va más allá del sonido externo: ajusta la cancelación no solo según el entorno, sino también en función de factores individuales como la presión atmosférica, el uso de lentes o incluso cómo llevamos el cabello, aspectos que pueden afectar el sellado de las almohadillas y, por tanto, el rendimiento acústico.

En cuanto a llamadas, el desempeño es igualmente notable: logran mantener conversaciones claras incluso en entornos ruidosos, gracias a su sistema de micrófonos y cancelación de ruido ambiental. Como complemento, el diseño y los acabados están cuidados al detalle, con una construcción impecable que transmite calidad desde el primer contacto.

Autonomía y conclusiones

Otro de los puntos fuertes de los XM6 es su autonomía. Con la cancelación de ruido activada ofrecen hasta 30 horas de reproducción continua, y si decides apagarla, puedes ganar unas 10 horas extra. En la práctica, esto podría significar varios días de uso sin necesidad de cargarlos. ¿La carga completa? Toma unas 3 horas y media, un tiempo razonable si consideramos todo lo que ofrecen.

En resumen, los WH-1000XM6 no vienen a reinventar la rueda, pero sí a pulirla aún más. Sony ha refinado una fórmula que ya era ganadora, ofreciendo un producto equilibrado, con sonido de altísimo nivel, una cancelación de ruido espectacular y un diseño cómodo que invita a usarlos por horas. Si estás buscando unos audífonos ‘over-ear’ que rindan al máximo en casi cualquier escenario, es difícil no recomendarlos. Claro, no hay que olvida que estamos ante los gama alta de la compañía, por ende, nuestro presupuesto será determinante a la hora de decidir si lo adquirimos. De acuerdo con el sitio web de la empresa, se venden en 1.699 soles.