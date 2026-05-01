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Kajetan Grzelczak, un barista, prepara pasteles en el Andon Café de Estocolmo el 27 de abril de 2026. Parece una cafetería como cualquier otra, pero este local de Estocolmo está gestionado íntegramente por un chatbot de IA, con un barista humano que se limita a seguir sus órdenes. (Foto de Jonathan NACKSTRAND / AFP)
Kajetan Grzelczak, un barista, prepara pasteles en el Andon Café de Estocolmo el 27 de abril de 2026. Parece una cafetería como cualquier otra, pero este local de Estocolmo está gestionado íntegramente por un chatbot de IA, con un barista humano que se limita a seguir sus órdenes. (Foto de Jonathan NACKSTRAND / AFP)
/ JONATHAN NACKSTRAND
Por Agencia AFP

En un barrio residencial de Estocolmo abrió recientemente una cafetería que, con sus tostadas de aguacate y cafés latte espumosos, parece un local convencional, salvo por un elemento distintivo: su gestión está en manos de la inteligencia artificial (IA).

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