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Anthropic afirma que su nuevo modelo IA Mythos puede detectar fallos de seguridad hasta ahora desconocidos que han existido durante décadas en sistemas analizados tanto por expertos humanos como por herramientas automatizadas. (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)
Anthropic afirma que su nuevo modelo IA Mythos puede detectar fallos de seguridad hasta ahora desconocidos que han existido durante décadas en sistemas analizados tanto por expertos humanos como por herramientas automatizadas. (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)
/ SEBASTIEN BOZON
Por Agencia AFP

La Casa Blanca se opone por motivos de seguridad a los planes de Anthropic de ampliar el acceso a su nuevo modelo de inteligencia artificial Mythos a 120 empresas, informó el Wall Street Journal.

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