Perú tiene un reglamento de inteligencia artificial: lo bueno y lo que se debería mejorar | ANÁLISIS

Se trata de un documento que contiene seis títulos, treinta y seis artículos y seis disposiciones complementarias finales, y se espera que entre en vigencia dentro de tres meses. Lleva la firma de la presidenta Dina Boluarte y los ministros a cargo de las carteras de Educación, Salud, Justicia y Derechos Humanos y Producción.

Newsletter El Comercio MedIA Alicia Rojas presenta una guía clara para entender (y aprovechar) la inteligencia artificial, cada jueves.

Pero la pregunta es: ¿se ajusta a la realidad peruana este reglamento, ya entrado el 2025?

Hoy en día la inteligencia artificial no solo está en manos de los investigadores y las empresas: se ha convertido en motivo de competencia internacional, en especial de potencias como Estados Unidos, China, Francia, Reino Unido, entre otros.

En lo que se refiere a nuestra región, el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial del 2024 señala que Chile, Brasil y Uruguay lideran la preparación para adoptar esta tecnología. Perú se encuentra en la octava posición.

Además… Breve repaso a las normas en la IA La normativa sobre la IA nos remonta al 2020, cuando en el gobierno de Martín Vizcarra se creó el Sistema Nacional de Transformación Digital (SNTD) con el D.U. N° 006-2020. Fue en 2021 que se reconoce a la IA como tecnología emergente, mediante la reglamentación del SNTD que dio el gobierno de Pedro Castillo. En el 2023, el Congreso y el actual gobierno publican la Ley N° 31814, que promueve el uso de la IA en favor del desarrollo económico y social, norma que dos años después ya cuenta con un reglamento. También se cuenta desde el 2021 con la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial.

En torno a cómo se viene regulando, Wester Zela indicó a este Diario que existen básicamente tres enfoques a nivel mundial: un enfoque europeo que tiende a la regulación, un enfoque estadounidense que prefiere dar un espacio a la innovación, y el enfoque chino, en el que interviene el gobierno.

Para el especialista en inteligencia artificial, se ha tomado un tono restrictivo en la reglamentación peruana. “Yo lo siento así. Yo siento que se intenta replicar una propuesta europea que está adecuado para su realidad, pero no para la realidad peruana" , explicó en conversación con El Comercio.

“Nosotros no podemos crear una reglamentación y decirle a OpenAI, a Microsoft y a otras empresas ‘no hagan esto’. Eso no va a suceder, y de lo poco que se pueda desarrollar acá en el país, pues tampoco le podemos restringir la innovación”, dijo, por lo que consideró que debería revisarse la norma.

Perú se encuentra en la octava posición del Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial. (Imagen: indicelatam.cl)

Cómo se financiará la IA

El documento resulta bastante interesante, en cuanto sienta las bases para el uso de la IA en el país. En los primeros títulos establece las definiciones de los actores, la supervisión humana, la privacidad de los datos personales, las responsabilidades, etc.

En otros títulos se habla de los riesgos, la transparencia, las obligaciones para implementar la IA; pero hay aspectos que despiertan dudas, como la formación de capacidades y el financiamiento. Omar Florez, investigador de IA, también ha señalado carencias en este aspecto.

“No asigna presupuesto nuevo, ni plantea estrategias claras para formar talento, hacer investigación en IA, o generar una industria que genere empleo”, indica en una columna publicada en este Diario. Es decir, mientras se controla por un lado, se deja de lado la inversión.

En el Artículo 18 se deja en manos de la SGTD, PRODUCE y Concytec la promoción de “mecanismos de financiamiento y apoyo a las MIPYMES y Emprendimientos Innovadores”. En tanto, el Artículo 19 plantea el uso de computación en la nube para la IA, sin embargo eso demanda infraestructura.

Los centros de datos son pieza importante para el procesamiendo de información de los programas de inteligencia artificial. (Foto: freepik.es)

" No se habla de algún tipo de fondo, no se habla de cómo se puede financiar estos proyectos que también son costosos. Cualquier país que realmente ha entrado en esto siempre viene con un financiamiento. Tú no puedes pedir a las entidades públicas que empiecen a crear aplicaciones de IA si no tienen financiamiento, porque sino cada entidad va a buscarse la suya, a ver cómo le hace para cumplir con el reglamento”, explicó Wester Zela.

Chile, que lidera la IA en la región, planea invertir 14 mil millones de dólares en dos centros de supercómputo especializados. En tanto, Brasil viene invirtiendo cerca de 4 mil millones de dólares en esta tecnología.

Otro vacío es la promoción de la IA en las carreras profesionales, aunque en el artículo 13 se habla de formentar “la incorporación de contenidos relacionados con la IA en los programas de estudios” de carreras como ingeniería de sistemas, ciberseguridad, computación, etc.

La IA aplicada en los diferentes campos de estudio abre nuevas puertas. (Foto referencial: freepik.es)

Sin embargo, para el especialista Wester Zela esta mirada llegaría un poco tarde. “No necesitamos un reglamento que diga, pues, debe tener. Ya desde hace uno o dos años en el Perú hay carreras como Ingeniería de Inteligencia Artificial, que no se menciona. Totalmente lo ha ignorado, cuando esto es una tendencia en el país y de varias universidades. Es más, en el extranjero ya existen estas carreras", puntualizó sobre este aspecto.

Los aciertos del reglamento

A pesar de los vacíos o puntos que se deberían reforzar, hay varios aspectos positivos en el reglamento.

Florez, por un lado, ha indicado que se trata de un buen inicio. Consideró como ideas valiosas la IA explicable, los riesgos como el uso prohibido de la IA para armas autónomas y vigilancia masiva, o la creación del Centro Nacional de Innovación Digital e Inteligencia Artificial.

Desde un punto de vista legal, Eric Castro, socio del estudio Miranda & Amado, indicó que esta normativa “representa un avance en la adecuación del marco legal peruano a las tendencias internacionales en materia de inteligencia artificial”.

“Se trata de un paso necesario para equilibrar la innovación tecnológica con la protección de los derechos laborales y humanos y evitar que formas de discriminación o estigmatización hacia los trabajadores”, explicó en nota informativa. Además, permitiría atraer inversión en tecnologías responsables.

Por su lado, Wester Zela destaca que se refuerce la creación de un Centro Nacional de Inteligencia Artificial, que se propuso la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial.“Yo creo que el tener un reglamento es bueno. Bueno, es decir, pues ya después de casi dos años creo eso estaba pendiente”, indicó, no sin dejar de remarcar que el enfoque peruano del reglamento debería promover la inteligencia artificial en el país.

Ciertamente aun queda mucho por hacer en el Perú. Se llega un poco tarde a la carrera de la inteligencia artificial, pero ya estamos dentro.