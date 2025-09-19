Daniel Bedoya Ramos
Daniel Bedoya Ramos

Escucha la noticia

00:0000:00
Perú tiene un reglamento de inteligencia artificial: lo bueno y lo que se debería mejorar | ANÁLISIS
Resumen de la noticia por IA
Perú tiene un reglamento de inteligencia artificial: lo bueno y lo que se debería mejorar | ANÁLISIS

Perú tiene un reglamento de inteligencia artificial: lo bueno y lo que se debería mejorar | ANÁLISIS

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Perú ya cuenta con un reglamento de inteligencia artificial. Han pasado tres años desde que comenzó el boom de esta tecnología con la aparición de ChatGPT, hoy mueve miles de millones de dólares, se ha convertido en una pugna empresarial y geopolítica, y hace una semana se aprobó su reglamentación en nuestro país mediante Decreto Supremo N° 115-2025-PCM.

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC