La inteligencia artificial (IA) es una competencia que no se detiene. Hace unos meses Google sorprendió con su generador de imágenes Nano Banana Pro y ahora OpenAI anuncia el lanzamiento de su nueva versión de ChatGPT Images.

Según destacan, esta nueva herramienta permite generar imágenes con un mayor nivel de realismo, realizar ediciones fotográficas más precisas y ofrecer resultados hasta cuatro veces más rápidos. Pero sobre todo, está integrado a su chatbot.

Esta herramienta está impulsada por el modelo GPT Image 1.5. Indica la página Wired que la empresa ha señalado buscar que “la generación de imágenes sea placentera, despertar la inspiración y facilitar la exploración creativa”.

“El modelo se adhiere a la intención del usuario de forma mucho más consistente, incluso en los detalles más pequeños”, indicó la empresa OpenAI. Además, opera conservando aspectos como la iluminación, la composición y la apariencia de las personas a lo largo de las entradas, salidas y ediciones posteriores.

En el informe se indica también que la nueva versión de ChatGPT Images está habilitada de forma predeterminada para los usuarios gratuitos y para los suscriptores de planes de pago.

Los usuarios solo deben ingresar a la versión web o a las aplicaciones móviles de ChatGPT. Otra de las novedades es que se ha agregado una barra lateral, que es una nueva interfaz dedicada exclusivamente a la creación y el diseño de imágenes.

Así está la competencia. Por el momento OpenAI sigue siendo la empresa líder en inteligencia artificial, pero los gigantes tecnológicos tradicionales como Google no están tan lejos. Incluso Sam Altman reconoció que “Google ha estado haciendo un trabajo excelente en los últimos meses”.