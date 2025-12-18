La inteligencia artificial se ha convertido en una necesidad. Las nuevas tecnologías demandan que los profesionales conozcan más de esta herramienta y las universidades no pueden quedarse atrás.

Es por ello que hoy la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) estrena una facultad dedicada a la inteligencia artificial.

Newsletter El Comercio MedIA Alicia Rojas presenta una guía clara para entender (y aprovechar) la inteligencia artificial, cada jueves.

El cambio pasa por convertir su facultad de ingeniería en la nueva Facultad de Ingeniería e Inteligencia Artificial (FIIA). De ese modo se busca dominar herramientas de automatización, ciencia de datos, machine learning, robótica y tecnologías emergentes.

“La ingeniería moderna no puede entenderse sin la inteligencia artificial. Todas las disciplinas —desde la manufactura y las telecomunicaciones hasta la energía, la salud, la logística y los servicios— dependen hoy de sistemas inteligentes”, afirmó el decano, el ingeniero Javier Morán.

En esa línea, se espera que todos los programas de la facultad incorporen cursos progresivos en machine learning, ciencia de datos, programación avanzada, visión por computadora, IA generativa, sistemas autónomos y ciberseguridad aplicada a la inteligencia artificial.

Además, la universidad anunció que fortalecerá sus laboratorios con espacios especializados en IA y machine learning, robótica, automatización inteligente, análisis de datos, entre otras disciplinas.