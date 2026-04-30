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Google ahora te permite crear ru propio ropero virtual. (Foto: blog.google)
Google ahora te permite crear ru propio ropero virtual. (Foto: blog.google)
Por Agencia Europa Press

Google Fotos ha introducido dos nuevas funciones en colaboración con Motorola, con las que los usuarios podrán tener su propio armario-probador en el móvil y revivir momentos destacados con recuerdos diarios.

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