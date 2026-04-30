Google Fotos ha introducido dos nuevas funciones en colaboración con Motorola, con las que los usuarios podrán tener su propio armario-probador en el móvil y revivir momentos destacados con recuerdos diarios.

Con motivo de la presentación de la serie razr 70, Google y Motorola han dado a conocer dos nuevas funciones de Google Fotos impulsadas por inteligencia artificial generativa, que trabajan con las fotografías guardadas en la galería.

Una de estas funciones es ‘Wardrobe’, con la que los usuarios pueden crear sus propios organizaciones de ropa y accesorios, como si se tratase de un armario virtual, y crear estilos personalizados.

‘Wardrobe’ identifica la ropa en las fotografías guardadas, separa las prendas y las captura en imágenes individuales que se guardan en un nuevo álbum. En él, los usuarios pueden combinar prendas y accesorios para generar estilos, probárselos de manera virtual y compartirlos.

Funciones de Google Foto llegan en trabajo con Motorola. (Foto: Google / Motorola)

La otra novedad es la incorporación de ‘Recuerdos’ en ‘Daily Drops’, una actualización diaria de contenido -como información del tiempo o titulares del noticias-- que muestra dos veces al día lo que los usuarios necesiten, para que puedan consultarlo rápidamente.

Los ‘Recuerdos’ rescatan momentos memorables de la galería de Google Fotos, para que puedan revivirlos e incorporar una dimensión más personal a la rutina diaria.

Google ha indicado que estas dos funciones estarán disponibles para dispositivos Android seleccionados, incluidos los de la marca Motorola. ‘Wardrobe’ llegará en verano a algunos mercados, mientras que los ‘Recuerdos’ en ‘Daily Drops’ ya ha ampezado a desplegarse en distintos mercados, incluido el europeo, y estará disponible para la serie razr 70 tras su lanzamiento.