La firma de teléfonos Motorola entra al campo de dispositivos plegables como el nuevo Motorola Razr Fold, que fue presentado en el marco de la feria tecnológica CES 2026, que se realiza en Estados Unidos.

Aunque la firma ya contaba con la familia Razr, que consistía en equipos plegables tipo ‘sapito’, que se abre y cierra de manera vertical, ahora integra uno cuyo despligue es horizontal, como un libro.

El Motorola Razr Fold presenta una silueta delgada que resulta cómoda en la mano, con su gran pantalla externa de 6,6 pulgadas que ofrece facilidad de uso de un smartphone tipo barra.

Cuando se abre, su perfil delgado se despliega. Encontramos una pantalla LTPO 2K inmersiva de 8,1 pulgadas que se convierte en un amplio lienzo para trabajar, crear y jugar. Los diseños flexibles, las interfaces adaptables y la compatibilidad con el lápiz óptico Moto Pen Ultra hacen que la multitarea resulte natural y fluida.

Cuenta con funciones de IA integradas en el dispositivo, como Catch me up y Next Move, que permite estar organizados, informados y siempre un paso por delante.

Su sistema de cámaras está diseñado para capturar cada momento con claridad, versatilidad y facilidad. Su triple matriz de 50 MP1, que incluye una lente principal, una ultra gran angular/macro y un teleobjetivo periscopio 3x, ofrece detalles nítidos en cualquier escenario, tanto si los usuarios fotografían paisajes panorámicos, primeros planos espectaculares o sujetos lejanos.

Motorola ha presentado su nueva línea de teléfonos de alta gama en el CES 2026. (Foto: Difusión)

La participación de Mortorola incluye una gran variedad de dispositivos. (Foto: Difusión)

También tiene una cámara selfie externa de 32 MP que permite encuadrar fácilmente fotos y videos de alta calidad con el dispositivo cerrado, mientras que una cámara interna de 20 MP mantiene la nitidez de las videollamadas y la captura de contenido cuando el dispositivo está abierto. En su núcleo se encuentra el potente sensor Sony LYTIA™, que aporta imágenes más brillantes y ricas a cada toma, y con la grabación Dolby Vision® y una estabilización de video impresionantemente estable, los usuarios pueden elevar sus recuerdos con imágenes de calidad cinematográfica que se sienten vívidas, dinámicas y auténticas.

Más presentaciones

Motorola también ha anunciado el debut de Motorola signature, el primer producto de la nueva serie motorola signature. Diseñada para aquellos que exigen lo mejor en tecnología, diseño y servicio, la serie motorola signature representa la nueva franquicia ultra premium de Motorola y una serie de experiencias exclusivas.

Ofrece acabados cuidadosamente elaborados, combinaciones de colores destacadas, hasta siete años de actualizaciones del sistema operativo Android™ y de seguridad,2 experiencias exclusivas como asistencia personalizada a pedido y las especificaciones más innovadoras de Motorola hasta la fecha.

El motorola signature es el primer smartphone ultradelgado de su clase con cuatro cámaras de 50 MP,1,3 que producen fotografías excepcionales. Además, la potente plataforma móvil Snapdragon® 8 Gen 5 de 3 nm y su motor de procesamiento de IA dedicado ofrecen velocidades ultrarrápidas, imágenes fluidas, colores vivos y movimientos fluidos. Disponen de una gran potencia gracias a la batería de silicio y carbono de 5200 mAh⁴, la carga TurboPower™ de 90 W⁵ y la carga inalámbrica de 50 W⁶.

Durante el CES 2026, Motorola también dio la bienvenida al nuevo moto sound flow, moto watch, moto pen ultra y moto tag 2 a su franquicia moto things, ampliando así su ecosistema de dispositivos.

Desde un altavoz que aprovecha la tecnología Sound by Bose, un lápiz óptico compatible tanto con motorola razr fold como con motorola signature, hasta un nuevo reloj inteligente creado con soluciones de seguimiento del bienestar en colaboración con Polar, estos dispositivos conectados son adaptables y significativos, además de estar a la última con colores seleccionados por Pantone y acabados de primera calidad.