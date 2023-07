El nuevo Modo Juego (Game Mode) de macOS podría llegar con la nueva generación del sistema operativo del iPhone, iOS 17. De acuerdo con medios que están utilizando la beta, esta función que aumenta el rendimiento de los dispositivos Mac cuando se inicia un videojuego está siendo probada por Apple.

“El martes [25 de julio], Apple lanzó la cuarta versión beta de iOS 17 para desarrolladores. Y aunque la actualización no trae nuevas funciones importantes, encontramos algunos detalles interesantes ocultos en el código del sistema. Más específicamente, descubrimos evidencia de que Apple está trabajando en Game Mode para iOS y iPadOS”, reporta 9to5Mac.

Apple estaría probando esta función en iOS, aunque no ha anunciado nada oficialmente. “De hecho, algunos de los mismos marcos que se usan para controlar Game Mode en macOS Sonoma se han agregado a iOS 17 beta 4. Si bien iOS y macOS comparten mucho código debido a las aplicaciones universales, Game Mode nunca se ha anunciado oficialmente como una función para iPhone y iPad. Esto nos lleva a creer que Apple también ha estado experimentando con la función en iOS”, agrega.

De esta manera, Apple podría estar apostando por el gaming en celulares. “Esto sugiere que Apple está explorando formas de mejorar el rendimiento de los juegos en sus dispositivos móviles. Para aquellos que no están familiarizados, el modo de juego prioriza los recursos de hardware para un juego, lo que le permite funcionar sin problemas. Apple también afirma que Game Mode reduce significativamente la latencia de Bluetooth, lo cual es una excelente noticia para los jugadores que usan AirPods o controladores Bluetooth”, asegura.

Sin embargo, esta función podría no llegar a los iPhone. “A medida que avanza la prueba beta, es posible que veamos surgir más información sobre la implementación potencial de Game Mode en iOS y iPadOS. No está claro si Game Mode en iOS estará disponible tanto para iPhone como para iPad o solo para iPad. Existe la posibilidad de que la idea se deseche por completo antes de que vea la luz del día”, añade el medio.

Debido a que la compañía prueba muchas cosas para ver si pueden aprovecharlas, no todas llegan a los usuarios; al menos no tan rápidamente. “Tenga en cuenta que Apple a menudo experimenta con nuevas características y funcionalidades durante las pruebas beta, y no todas llegan a la versión final”, concluye.