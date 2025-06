Donald Trump quiere que las grandes empresas estadounidenses fabriquen sus productos en el país y no en naciones como China o India; para ello, ha movido sus fichas lo mejor posible. Sin embargo, podría ser que él mismo no predique con el ejemplo: su recientemente anunciado celular no estaría hecho al 100 % en Estados Unidos.

Cuando la Organización Trump lanzó la operadora de telefonía móvil Trump Mobile, también presentó un teléfono insignia llamado T1 Phone 8002 (versión dorada). Uno de los principales argumentos de venta del dispositivo era que supuestamente se fabricaría en Estados Unidos.

Para que un producto sea realmente “Made in USA” debe cumplir una serie de normas estrictas sobre lo que la Comisión Federal de Comercio de EE.UU. (FTC, por sus siglas en inglés) considera afirmaciones “cualificadas” o “no cualificadas”. Según la FTC, para alcanzar ese umbral, “todos o prácticamente todos” los componentes y la mano de obra deben ser de origen nacional.

Sin embargo, The Verge ha informado en primicia sobre un cambio en la descripción del producto que afecta al móvil de Trump Mobile. En los últimos días, el sitio web de la compañía parece haber eliminado toda referencia que indicaba que el teléfono se fabricaría en EE.UU., como el enorme banner en la página de inicio que decía que el T1 estaba “hecho en EE.UU.”.

De acuerdo con Business Insider, la Organización Trump despertó el escepticismo de muchos miembros de la comunidad tecnológica estadounidense con su anuncio inicial. La premisa de que el teléfono se fabricaría en EE.UU. por solo 499 dólares generó suspicacias.

La empresa sigue produciendo la mayoría de sus iPhone en China, y actualmente no fabrica teléfonos inteligentes en Estados Unidos (Foto: Freepik)

Apple y otras grandes marcas han mantenido sus operaciones en el extranjero porque los costes laborales previstos y la relativa falta de capacidad de fabricación en EE.UU. encarecerían todavía más sus teléfonos, que ya son caros de por sí. De hecho, un analista consultado por Business Insider confirmó en su momento que, si Apple fabricara un iPhone en Estados Unidos, su coste se situaría en torno a los 3.500 dólares.

Y eso no es lo único que parece haber cambiado respecto al teléfono desde su anuncio la semana pasada. Originalmente se informó que contaría con una pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas, pero ahora el sitio web del T1 indica que es de 6,25 pulgadas. Asimismo, la página solía mencionar que el dispositivo tendría 12 GB de RAM, pero actualmente no se hace ninguna referencia a la memoria. No está del todo claro qué está ocurriendo, pero parece que Trump Mobile podría haber cambiado de proveedor para el T1.

Inicialmente, Trump prometió que el T1 Phone 8002 se enviaría en septiembre. Ahora, lo único que se menciona es que estará disponible “más adelante este año”.