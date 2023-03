WhatsApp dejará de estar disponible desde este 1 de abril en 36 celulares de diferentes marcas como Huawei, Samsung, Apple y LG. Si desde hace años tienes alguno de ellos, será mejor que tomes nota de la lista a continuación porque puede ser que dejes de disfrutar de las herramientas de la aplicación.

La app de Meta continúa añadiendo nuevas funciones como los videomensajes de hasta 60 segundos de duración, la extracción de texto incluido en las imágenes, los 21 emojis nuevos o la programación de llamadas y videollamadas en la app.

Sin embargo, no todos los usuarios podrán disfrutar de esas novedades ya que la aplicación ya no tendrá soporte en algunos celulares que son considerados obsoletos. Esto se debe a que estos equipos, ya no reciben las actualizaciones en sus sistemas operativos y, por tanto, no cumplen con los requisitos que WhatsApp exige.

WhatsApp se despide de estos dispositivos